SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Jens Schneider

Was heute wichtig ist

Noch mehr Druck auf Boris Johnson. Der britische Premierminister verliert weiter an Rückhalt in der eigenen Partei. Weitere Kabinettsmitglieder entziehen ihm ihre Unterstützung, er will dennoch im Amt bleiben. Zum Artikel

Bundestag debatttiert Flughafen-Chaos. Das Land der Reiseweltmeister befindet sich im Reisechaos. Das Problem soll heute auf Antrag der Union im Bundestag behandelt werden. Die Opposition nutzt das Thema, um die Ampelkoalition zu kritisieren. Zum Artikel

Wahl der Anti-Diskriminierungsbeauftragten. Nach viel Wirbel im Vorfeld soll die umstrittene Publizistin Ferda Ataman an diesem Donnerstag im Bundestag in ihr Amt eingesetzt werden. Es gibt im Vorfeld auch Kritik aus der Ampelkoalition. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

Selenskij unterstreicht Bedeutung westlicher Waffenlieferungen. Der ukrainische Präsident sagt, die große Treffgenauigkeit der Artillerie helfe, der russischen Armee erheblichen Schaden zuzufügen. Die ukrainischen Streitkräfte kippen eine umstrittene Regel für Wehrpflichtige. Zum Liveblog

Russlands Streitkräfte dringen im Norden des Bezirks Donezk vor. Auch im Süden gehen die Kämpfe weiter. Wo die Front verläuft: ein Überblick in Karten.

Weitere wichtige Themen des Tages

Bester Dinge

Eimerweise Lebenshilfe. "Dicht im Flieger" - ein Sommerhit? Kann passieren, wenn der Sänger Julian Sommer heißt und sein Lied Ballermann-Touristen bei der Selbstfindung hilft. Ein Anlass zum Dank für spanische Gastfreundschaft. Zum Artikel