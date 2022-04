Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

Tesla-Chef Musk übernimmt Twitter. Etwa 43 Milliarden Dollar zahlt der reichste Mann der Welt für das soziale Netzwerk. Zuletzt hatte der Vorstand das Angebot noch rigoros abgelehnt, jetzt stimmt er doch zu - denn Musk zahlt einen guten Preis von 54,20 Euro pro Aktie. Zum Artikel

Gericht verhängt Strafe gegen Trump - 10 000 Dollar pro Tag. Gegen Trumps Firmenimperium wird wegen betrügerischer Geschäftspraktiken ermittelt, der Ex-Präsident verweigert jedoch die Herausgabe von Unterlagen an die Behörden. Nun muss er deswegen zahlen. Zum Artikel

Lebenslange Haft für türkischen Kulturmäzen Kavala. Ein Gericht verurteilt den seit viereinhalb Jahren im Gefängnis sitzenden Kulturförderer wegen "des Versuchs, die Regierung zu stürzen" zu "lebenslanger erschwerter Haft". Kavala wird die angebliche Finanzierung der Gezi-Proteste von 2013 vorgeworfen. Das Urteil gegen ihn ist ein schwerer Rückschlag für die Demokratie in der Türkei - und es zerschlagen sich Hoffnungen, dass sich das Land im Zuge des Krieges in der Ukraine wieder nach Europa ausrichten könnte. Zum Artikel

Bauministerin Geywitz startet "Bündnis für bezahlbaren Wohnraum". In Deutschlands Städten und Ballungsräumen fehlen Hunderttausende Wohnungen, doch es gibt Hoffnung. In diesem Jahr sollen 400 000 fertiggestellt werden, 100 000 davon Sozialwohnungen. Das Bundesbauministerium spendiert für günstige Wohnungen so hohe Summen wie nie zuvor. Bis zum regulären Ende der Wahlperiode 2025 sollen es elf Milliarden Euro werden. An diesem Mittwoch versammelt die neue Bundesbauministerin eine Runde aus etwa 50 Vertretern von Bund, Ländern, Kommunen und Verbänden zu einem Auftaktgipfel in Berlin. Zum Artikel

Coronavirus: Sieben-Tage-Inzidenz liegt wieder über 900. Die Zahl der Neuinfektionen ist mit mehr als 114 000 sechsmal so hoch wie am Dienstag vor einer Woche, als wegen Ostern weniger Fälle gemeldet wurden. Die Inzidenz steigt damit laut Robert-Koch-Institut von 791 am Montag auf 909. Corona-Meldungen im Überblick

Warum Japan weiterhin keine Urlauber ins Land lässt. Die meisten Länder in Asien und im pazifischen Raum haben die Grenzen geöffnet. Japan hat es dagegen auch im dritten Jahr der Pandemie nicht eilig, Gäste aus dem Ausland zu empfangen. Seit April erlaubt die Regierung immerhin wieder 10 000 Einreisende pro Tag, aber weiterhin keine Touristen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine

Lawrow warnt vor Gefahr eines Atomkriegs. Russland wolle die Gefahr eines nuklearen Konflikts aber nicht "künstlich erhöhen", sagt der russische Außenminister, droht aber mit einem Angriff auf Nato-Waffenlieferungen. Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat bei der Bundesregierung offenbar die Lieferung von 88 Kampfpanzern an die Ukraine beantragt. Großbritannien schätzt, dass bisher 15 000 russische Soldaten getötet wurden. An diesem Dienstag will US-Verteidigungsminister Austin am Militärstützpunkt Ramstein eine Reihe von weiteren Verteidigungsministern treffen, um den Waffennachschub für die Ukraine zu koordinieren. Zum Liveblog

Guterres trifft Putin. Der UN-Generalsekretär reist nach Moskau, um mit dem russischen Machthaber zu sprechen. Putins Angriffskrieg gefährdet die Weltordnung, zu der die Vereinten Nationen als zentrales Element gehören und die sie aufrechterhalten sollen. Guterres hat durchaus die Chance, etwas zu erreichen. In Dutzenden Konflikten in aller Welt hat er viel Fachwissen und Erfahrung gesammelt, was den Schutz und die Versorgung von Menschen angeht, die vor einem Krieg fliehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Greenpeace: Öl-Embargo wäre verkraftbar. Die Raffinerien hierzulande könnten sofort auf Importe aus Russland verzichten, lässt die Umweltorganisation vorrechnen. "Die Herausforderung besteht nicht darin, die bisherigen Importmengen aus Russland zu ersetzen", sagt ein Ölexperte, "eine Herausforderung ist vielmehr die Logistik". Dieses Problem könne über angepasste Lieferströme gelöst werden und zur Not könnte Deutschland eine verbleibende Lücke mit einem Teil der staatlichen Ölreserven decken. Auch der Preisanstieg würde sich demnach in Grenzen halten. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Bitte Gepäck nicht aufgeben! Ein britisches Paar kehrt ohne Koffer von einer Reise zurück. Und macht der Airline Druck mit dem größten Schrecken des modernen Büromenschen: einer Powerpoint-Präsentation. Zum Artikel