SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

Präsidentschaftswahl in Frankreich: Macron gewinnt Stichwahl gegen Le Pen. Die Franzosen bestätigen ihren Präsidenten für weitere fünf Jahre im Amt. Trotzdem ist die Rechtsextreme Le Pen so stark wie nie. Die Wahlbeteiligung ist sehr niedrig. Wer wo besonders viele Stimmen bekam und was sich im Vergleich zu 2017 verändert hat: Eine Analyse mit Grafiken. Zum Artikel

Keine Euphorie, nur Erleichterung. Kaum Jubel in den Straßen für den wiedergewählten Präsidenten, nicht einmal bei der eigenen Wahlparty vor dem Eiffelturm: In Frankreich macht sich bei vielen Menschen lediglich ein Gefühl der Erleichterung breit, dass sich die Extremen nicht haben durchsetzen können. Zum Artikel (SZ Plus)

Slowenien: Rechtsnationalist Janša verliert Parlamentswahl. Der liberale Politik-Quereinsteiger Robert Golob könnte den umstrittenen Ministerpräsidenten entthronen. Die Freiheitsbewegung des ehemaligen Energie-Managers erreicht mehr als 34 Prozent der Stimmen, Janšas SDS nur knapp 24 Prozent. Der Regierungschef, der Slowenien auf den Weg hin zu einer "illiberalen" Demokratie nach ungarischem Vorbild gebracht hat, gesteht seine Niederlage ein. Zum Artikel

Militärausgaben erreichen Höchststand. Dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri zufolge haben die Staaten im vergangenen Jahr erstmals mehr als zwei Billionen Dollar ins Militär gesteckt - das entspricht 2,2 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Besonders China rüstete auf, auch Russlands Ausgaben sind gestiegen. An der Spitze stehen aber weiterhin die USA. Zum Artikel

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unter 800. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet etwa so viele Neuinfektionen wie vor einer Woche, die Inzidenz liegt nun bei 790,8. Corona-Meldungen im Überblick

Hertha BSC ist dem Klassenerhalt ganz nah. Die Berliner gewinnen mit 2:0 gegen den Abstiegsrivalen aus Stuttgart. Doch nach dem Abpfiff gibt es wieder Aufregung um das Fan-Thema - die Mannschaft revanchiert sich für den Trikot-Eklat nach der Derby-Niederlage. Die Spieler feiern nicht in der Kurve mit den Fans, sondern laufen nach dem Spiel umgehend in die Kabine. Zum Artikel

Außerdem wichtig:

Krieg in der Ukraine

Klitschko fordert Sanktionen gegen Altkanzler Schröder. "Alle diejenigen, die weiterhin für Kriegsverbrecher Putin arbeiten, müssen hart sanktioniert werden", sagt Kiews Bürgermeister. Schröder sei "mitverantwortlich für das Abschlachten von Frauen und Kindern in der Ukraine. Angesichts seiner Propaganda für den Kreml fragt man sich, warum Schröder in Hannover wohnt und nicht in Moskau." US-Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Austin sind in Kiew zu Gesprächen mit Präsident Selenskij eingetroffen. Zum Liveblog

Güterzüge aus Europa meiden Russland. Die Seidenstraße gilt als wichtigstes außenpolitisches Projekt des chinesischen Staatspräsidenten Xi. Moskau droht nun zu zerstören, was Peking aufgebaut hat. Eine Umgehungsstrecke ist in Arbeit. Sie soll über Kasachstan, Georgien und Rumänien führen. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Bücherwurm City. Im 100-Einwohner-Örtchen Urueña im Nordwesten Spaniens gibt es sage und schreibe neun Buchläden. Gesucht werden dagegen: Metzger, Bäcker und Leser. Zum Artikel