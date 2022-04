Von Tobias Bug

Krieg in der Ukraine

Nach zwei Monaten Krieg ist Mariupol fast völlig zerstört. Mariupol ist zum Symbol für den Widerstand der Ukrainer gegen die russische Invasion geworden. Noch immer ist es den russischen Truppen nicht gelungen, die Hafenstadt vollständig einzunehmen. Dem Bürgermeister der Stadt zufolge harren dort noch 100 000 der einstmals 450 000 Einwohner aus. Auf Satellitenbildern wird das Ausmaß der Verwüstung sichtbar - sie dokumentieren auch, wie brutal Angriffe auf urbane Zentren sind. Zum Artikel (SZ Plus)

UN-Generalsekretär Guterres trifft Putin und Selenskij. Am kommenden Dienstag reist Guterres nach Moskau, am Donnerstag weiter nach Kiew. Er wird auch mit den beiden Außenministern Sergej Lawrow und Dmytro Kuleba sprechen. Die Reise dürfte eine der wichtigsten in seiner Zeit als UN-Generalsekretär werden. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal ist sicher, dass sein Land den Krieg bald gewinnen wird. Ukrainischen Angaben zufolge greift die russische Armee bei Donezk auf ganzer Front an. Zum Ukraine-Liveblog

Schwesig wird das Problem um Nord Stream 2 nicht los. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin galt als erfolgreich - bis Russland den Krieg begann und Fragen zu ihrer Rolle beim Bau der Gaspipeline hochkamen. Manchen gilt sie inzwischen gar als personifizierte Nähe zu Moskau, die Union fordert gar ihren Rücktritt. Zum Artikel

Gastbeitrag von Schriftsteller Wladimir Sorokin: Wie Putin tickt. Seit er an der Macht ist, tut der russische Präsident nichts anderes, als sein Land in die Vergangenheit zurückzuzwingen. Die westliche Welt mag ihn für verrückt halten. Aber Putins Anhänger glauben das nicht. Dem Westen, der sich seit 22 Jahren fragt: "Who is Mr. Putin?", dämmert nun endlich, mit wem er es zu tun hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Ukrainische Ökonomen fordern sofortiges Ölembargo. Russland hat im vergangenen Jahr 490 Milliarden US-Dollar mit Auslandsausfuhren erlöst, fast die Hälfte davon stammt aus dem Verkauf von Energieträgern. Die Debatte um einen Boykott von Öl und Gas aus Russland beschäftigt westliche Wissenschaftler - und auch ukrainische Forscher haben eine klare Haltung: Die EU sollten den USA folgen und zumindest die Öleinfuhr sofort stoppen. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

FDP stimmt sich auf die beiden Landtagswahlen im Mai ein. Der Parteitag der Liberalen wird zur Bewährungsprobe - nicht nur, weil der Chef mit Corona in den USA festsitzt. Bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein droht den Liberalen in beiden Fällen, nicht für eine Regierung gebraucht zu werden. Dominieren wird auf dem Parteitag dennoch der Krieg in der Ukraine. Auf diesem Gebiet ist die FDP allerdings voll auf Regierungslinie. Zum Artikel (SZ Plus)

EU beschließt neues Digitalgesetz gegen Hass und Hetze. Das neue Grundgesetz für die digitale Welt soll die großen Plattformen bändigen und die Nutzer vor illegalen und gefährlichen Inhalten schützen. Es soll regeln, wie die Menschen digital einkaufen, kommunizieren, diskutieren. Mitten in der Nacht zum Samstag ist die finale Version entstanden. Ein historischer Versuch - mit sehr viel Bürokratie. Zum Artikel (SZ Plus)

Grüne in Baden-Württemberg entscheiden über Parteiausschluss von Boris Palmer. Der Tübinger Oberbürgermeister stellt sich im Oktober zur Wiederwahl - allerdings nicht mehr als Kandidat der Grünen. Die wollen ihn ausschließen, weil er "Grundsätze der Partei" verletzt habe. An diesem Samstag findet in Stuttgart die mündliche Anhörung vor dem Landesschiedsgericht statt. Im Kern geht es um die Frage, wie breit der Korridor ist, in dem sich Meinungen in der Partei bewegen dürfen. Zum Artikel

Die Stimmung in Frankreich ist nervös und gespannt. Am Sonntag entscheidet sich, wer Frankreich in den kommenden fünf Jahren als Staatsoberhaupt anführen wird: die Rechtsextreme Le Pen oder der liberale Amtsinhaber Macron. Die Herausfordererin hat vor allem im Norden des Landes viele Anhänger, im ehemaligen Kohlerevier Frankreichs, wo früher Kommunisten regierten. Zur Reportage (SZ Plus)

Inzidenz steigt zum vierten Mal in Folge. Der Wert liegt nun bei 821,7. Dennoch plädieren nun auch Labormediziner für ein Ende der Tests für jeden. Neue Omikron-Varianten sind laut Robert-Koch-Institut noch selten. Zum Corona-Liveblog

Wolfsburg siegt souverän. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt hat nach dem überzeugenden 5:0 gegen den FSV Mainz 05 nun neun Punkte Puffer bis zur Abstiegszone. Zum Artikel

