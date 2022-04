Von Philipp Saul

Krieg in der Ukraine

Berichte über Massengräber nahe Mariupol. Satellitenbilder zeigen offenbar mehr als 200 neue Gräber, in denen nach Angaben lokaler Offizieller bis zu 9000 Zivilisten liegen könnten. Dem ukrainischen Präsidenten Selenskij zufolge lehnt Russland eine Feuerpause zum orthodoxen Osterfest am kommenden Wochenende ab. Die Union will im Bundestag über die Lieferung schwerer Waffen abstimmen. Indirekt beteiligt sich Deutschland wohl über einen Ringtausch mit Slowenien an der Lieferung von Kampfpanzern. Zum Liveblog

Russische Dissidenten suchen Schutz in der EU. Journalisten, die es wagen, den Krieg gegen die Ukraine öffentlich einen Krieg zu nennen, werden in Russland nicht nur mit hohen Geldstrafen belegt. Sie erleben laut Reporter ohne Grenzen eine "regelrechte Hetzjagd". Doch während Flüchtlinge aus der Ukraine als Kriegsflüchtlinge automatisch bis zu drei Jahre in Deutschland bleiben und auch sofort arbeiten dürfen, gelten für Geflohene aus Russland strengere Vorschriften. Die Bundesregierung kann sich für sie nicht auf eine Visaregelung einigen. Zum Artikel

Wie der Kreml Schulen und Universitäten gefügig macht. Nationalhymne singen, Flagge hissen, und nun noch ein neues Schulfach: Mit "patriotischer Erziehung" versucht die russische Regierung, Schüler und Studenten zu indoktrinieren. Selbst Kindergartenkinder stellen sich nun zum Fotoshooting in Z-Form auf. Lehrer und Dozenten, die nicht mitziehen, müssen ihren Rauswurf fürchten oder eine Gefängnisstrafe. Zum Artikel

Sigmar Gabriel tritt bei Illner wenig stilsicher auf. In der Sendung diskutieren die Gäste über die Ukraine. Dabei wird klar: Der Schrecken scheint zu verblassen, der Krieg wird mehr und mehr zu einem alltäglichen Thema. Der Ex-Außenminister Gabriel ist aus Goslar zugeschaltet und zeigt sich rauflustig. Zum TV-Kritik (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Johnson muss sich Partygate-Untersuchung stellen. Der britische Premier steht wegen illegaler Gartenpartys während eines Corona-Lockdowns in der Kritik. Nun winkt das Unterhaus einen Antrag der Labour-Opposition nach mehrstündiger Debatte ohne Abstimmung durch. Für Johnson ist das eine schmerzhafte Niederlage. Zum Artikel

Coronavirus: Medizinerverbände für Ende kostenloser Bürgertests. Die Inzidenz steigt wieder und liegt bei etwa 733. Dennoch plädieren nun auch Labormediziner für ein Ende der Tests für jeden. Neue Omikron-Varianten sind laut Robert-Koch-Institut in Deutschland noch selten. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt das Medikament Paxlovid für bestimmte Corona-Patienten. Corona-Meldungen im Überblick

Sozialverbände und Verbraucherschützer fordern null Prozent Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Angesichts einer Rekordinflation und rasant steigender Energiepreise streitet die Politik darüber, wie ärmere Haushalte entlastet werden können. Das Wirtschaftsforschungsinstitut DIW kann dem Vorschlag einer Null-Prozent-Mehrwertsteuer etwas abgewinnen. Aber Vertreter der Ampelkoalition sprechen sich dagegen aus, weil mit dieser Maßnahme nicht zielgenau entlastet würde. Zum Artikel (SZ Plus)

Prozessauftakt nach Messerattentat in Würzburg. Mitten in Würzburg hat Abdirahman J. vor knapp einem Jahr mit einem Messer auf Passanten eingestochen. Äußerst brutal zielte er auf die Hälse seiner Opfer, tötete drei Menschen und verletzte neun. Nun soll ein Mammutprozess die Umstände klären. Wegen der vielen Beteiligten und weil wegen Corona noch ein Abstandsgebot gilt, startet das Sicherungsverfahren des Landgerichts in Veitshöchheim nahe Würzburg in einer Veranstaltungshalle. Zum Artikel

Ex-Präsident von Honduras wegen Drogenvorwürfen an die USA ausgeliefert. Der 53-Jährige Juan Orlando Hernández muss sich wegen Verschwörung zum Drogenschmuggel und Waffendelikten vor einem Bundesgericht in New York verantworten. Er soll sein Land in einen Drogenstaat verwandelt haben. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

God Save the Barbie-Queen. Pünktlich zum 96. Geburtstag der britischen Königin kommt eine Plastikversion von ihr auf den Markt. Gott sei Dank hat die Queen einen guten Humor. Zum Artikel