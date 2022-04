Von Philipp Saul

Krieg in der Ukraine

Selenskij: Schlacht um Donbass hat begonnen. Die russische Armee startet dem ukrainischen Präsidenten zufolge den erwarteten Großangriff im Osten des Landes. In der belagerten Hafenstadt Mariupol werden die letzten Verteidiger bombardiert. Auch die Hauptstadt Kiew ist nach Einschätzung von Bürgermeister Vitali Klitschko weiterhin von russischen Angriffen bedroht. Die Entwicklungen der Nacht im Überblick. Zum Artikel

Putin verleiht Ehrentitel an Butscha-Brigade. Die Ukraine wirft den russischen Soldaten schwerste Kriegsverbrechen vor, der Kremlchef zeichnet sie für besondere Verdienste, Heldentum und Tapferkeit aus. Die Vorsitzende des Bundestagsverteidigungsausschusses sagt, die Sorge vor einer Eskalation des Kriegs durch die Lieferung schwerer Waffen sollte nicht Richtschnur deutscher Politik sein. Zum Liveblog

Welche Rohstoffe knapp werden könnten. Die Weltwirtschaft hat sich noch nicht von der Corona-Knappheit erholt, nun kommt noch der Krieg hinzu. Der Handel mit Russland stockt wegen der Sanktionen und China verhängt neue Lockdowns in großen Hafenstädten. Viele Lieferketten sind unterbrochen. Ökonomen rechnen damit, dass immer mehr Waren in nächster Zeit knapp werden. Zum Artikel

Wie systematisch Russland versucht, mit Propaganda Fakten zu schaffen. Nicht erst seit dem Ukraine-Krieg steckt der Kreml Milliarden in Falschnachrichten und Bot-Armeen. Neben Staatsmedien wie RT und offiziellen Regierungsaccounts nutzt Moskau nach Angaben einer EU-Taskforce auch falsche Identitäten in sozialen Netzen, deren Reichweiten künstlich verstärkt würden. So warnt etwa der deutsche Verfassungsschutz davor, dass die russische Botschaft dort "offenbar bewusst" das tägliche Ausmaß von Diskriminierungen gegen russischstämmige Menschen in Deutschland übertreibt. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Coronavirus: US-Gericht kippt Maskenpflicht in Bahnen und Flugzeugen. Eine Sprecherin von Präsident Biden bezeichnet die Entscheidung als "enttäuschend" und empfiehlt Reisenden, freiwillig eine Maske zu tragen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland fällt stark und liegt bei 669,9. An Feiertagen wird allerdings auch weniger getestet. Corona-Meldungen im Überblick

Südafrika ruft Katastrophenstand aus. Nach den schweren Unwettern mit bisher mindestens 443 Toten seien noch immer 48 Menschen vermisst, sagt Präsident Ramaphosa. Schätzungen zufolge seien 40 000 Menschen durch die Fluten vertrieben worden. Zum Artikel

Deutsche Behörden verlangen offenbar Auslieferung von Marsalek. Der ehemalige Wirecard-Vorstand soll sich in Russland aufhalten. Einem Bericht zufolge hat die Münchner Staatsanwaltschaft nun ein Rechtshilfeersuchen an den Kreml geschickt. Zum Artikel

Japan: Lokführer-Klage gegen Eisenbahn nach Lohnkürzung wegen einer Minute Verspätung. Hirofuma Wada ist Anfang April im Alter von 61 Jahren gestorben. Doch seine Witwe führt eine Klage gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber weiter. Bahnbetreiber JR West zog Wada umgerechnet 41 Cent vom Gehalt ab, weil sein Zug eine Minute zu spät am Ziel ankam. An diesem Dienstag wird am Amtsgericht in Okayama das Urteil erwartet. Zum Artikel (SZ Plus)

DFB-Pokal: HSV peilt erste Finalteilnahme seit 1987 an. Der Hamburger SV erwartet beim Pokalhalbfinale gegen den SC Freiburg seinen Saison-Höhepunkt. Für den Zweitligisten könnte das Spiel die Chance sein, eine erneut enttäuschende Spielzeit zu retten. Zum Artikel

Außerdem wichtig:

Bester Dinge

Ganz alte Schule. In Sardinien holt eine 90-Jährige ihren Schulabschluss nach. Die restliche Klasse kann von ihr noch einiges lernen. Zum Artikel