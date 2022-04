Von Philipp Saul

Krieg in der Ukraine

Verwirrung um gescheiterten Steinmeier-Besuch. Die Darstellungen gehen auseinander, ob die Ukraine den Bundespräsidenten offiziell ausgeladen hat oder nicht. Ohne Steinmeier besuchen die Staatschefs Estlands, Lettlands, Litauens und Polens den ukrainischen Präsidenten Selenskij. Dieser lobt: Die vier Staaten hätten sein Land vom ersten Kriegstag an unterstützt. Russische Truppen sollen viele nicht explodierte Sprengvorrichtungen in der Ukraine hinterlassen haben. Durch eine Munitionsexplosion wird das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte schwer beschädigt. Zum Liveblog

Warum Steinmeier in der Ukraine so unbeliebt ist. Der diplomatische Affront um den gescheiterten Besuch in Kiew dürfte seine Vorgeschichte in der Russland-Politik des heutigen Bundespräsidenten haben. Steinmeiers Kurs sei zu freundlich und von zu viel Entgegenkommen geprägt gewesen. Zum Artikel (SZ Plus)

OSZE-Experten listen Katalog von Grausamkeiten auf. Die Beobachter berichten von "Anzeichen für systematische Angriffe gegen Zivilisten" in der Ukraine. Die OSZE registriert massive Menschenrechtsverletzungen durch russische Kräfte - aber auch Verstöße auf ukrainischer Seite. Zum Artikel

Die einst geächtete Rüstungsindustrie steht vor einem Imagewandel. Jahrzehntelang galten deutsche Rüstungsbetriebe als moralisch fragwürdige Nischenecke der deutschen Industrie. Doch seitdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist, ändert sich die Einstellung zum Militär und zu Waffen. Er habe festgestellt, dass "die Zugriffe auf unsere Jobbörse" gestiegen sind, sagt der Personalleiter eines deutschen Rüstungsunternehmens. Zum Artikel (SZ Plus)

Mariupol bleibt standhaft. Auch wenn die Hafenstadt bald an die russischen Angreifer fallen sollte: Als Symbol für den Widerstand der Ukraine ist Mariupol längst uneinnehmbar. Zum Artikel

Glossar: Was ist ein Genozid? Der Krieg in der Ukraine ist auch ein Krieg der Wörter. Ein Überblick mit dem Völkerrechtsanwalt Patrick Kroker. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Festnahme nach U-Bahn-Schüssen in New York. Der Verdächtige Frank J. ist den Behörden zufolge polizeibekannt - er sei bereits neunmal in verschiedenen US-Bundesstaaten festgenommen worden. Der Mann hat wohl alleine gehandelt. Er soll wegen des Verstoßes gegen ein Gesetz angeklagt werden, das "terroristische und andere gewaltsame Attacken" auf den öffentlichen Nahverkehr verbietet und an diesem Donnerstag vor Gericht erscheinen. Zum Artikel

Mehr als 250 Tote nach Starkregen in Südafrika. Der Sturm in der Küstenprovinz KwaZulu-Natal gilt als das schlimmste Unwetter in der Geschichte des Landes. Viele Menschen werden noch vermisst. Im Hafen von Durban herrscht Chaos, Frachtcontainer liegen wild durcheinander. Die Bilder. Zur Nachricht in Bildern

Coronavirus: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1015,7. Das Robert-Koch-Institut meldet mehr als 165 000 Neuinfektionen, etwa 36 000 Fälle weniger als eine Woche zuvor. Weltweit stehen nach Angaben eines Pharmaverbandes mehr Corona-Impfdosen zur Verfügung als verabreicht werden können. Corona-Meldungen im Überblick

Liverpool erreicht Halbfinale der Champions League. Mit einem unterhaltsamen 3:3 im Rückspiel gegen Benfica Lissabon kommen die Briten letztlich ungefährdet weiter. Roberto Firmino gelingt ein Doppelpack, für die Buchmacher ist die Klopp-Elf nun Top-Favorit. Zum Artikel

Archäologen finden womöglich älteste Radspuren der Welt. Archäologen sind überzeugt, in Flintbek bei Kiel die frühesten Rillen von Wagenrädern gefunden zu haben. Bislang ging man davon aus, dass das Rad in Mesopotamien erfunden wurde. Womöglich muss seine Geschichte nun zumindest in Teilen neu geschrieben werden. Zum Artikel

Bester Dinge

Forelle auf Rädern. Ein SZ-Redakteur lässt sich in Tschechien ein Restaurant empfehlen - und findet nicht ganz das, was er erwartet hatte. Drei Anekdoten aus Deutschland und Europa. Zum Artikel