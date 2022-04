Von Philipp Saul

Krieg in der Ukraine

Biden wirft Putin Völkermord vor. "Die Beweise häufen sich." Aus Sicht des US-Präsidenten könnten die Russen in der Ukraine einen Genozid begehen. Der ukrainische Präsident Selenskij lobt Biden für seine klaren Worte. Die Ukraine vermeldet die Festnahme eines wichtigen Verbündeten des russischen Präsidenten. Zum Liveblog

Wie der Internationale Strafgerichtshof Beweise für Kriegsverbrechen sucht. Es kann noch lange dauern, bis Präsident Putin oder ein anderes Mitglied der russischen Führung wirklich in einer Zelle landet. Erst müsste irgendjemand sie verhaften und nach Den Haag bringen. Aber schon jetzt hat die internationale Strafjustiz eine enorme Wirkung. Russlands Machtelite ist auf der Weltbühne isoliert, sie kann nicht mehr frei reisen, jedenfalls nicht mehr in die 123 Staaten, die das Statut des IStGH ratifiziert haben und deshalb zur Auslieferung nach Den Haag verpflichtet sind. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Viele deutsche Unternehmen für Gas-Embargo gegen Russland. Trotz scharfer Warnungen einzelner Konzerne befürworten einer Umfrage zufolge mehr als 40 Prozent der Firmen solche Sanktionen positiv. Etwa 36 Prozent sehen ein mögliches Embargo negativ. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine hat sich die Stimmung dramatisch verschlechtert. Vier von fünf deutschen Firmen sehen sich erheblich vom Krieg betroffen. Zum Artikel (SZ Plus)

Steinmeier-Ausladung stößt auf Unverständnis. Der Bundespräsident wollte mit seinen Amtskollegen aus Polen und dem Baltikum in die Ukraine reisen. Doch der ukrainische Präsident Selenskij verweigerte Steinmeier offenbar den Empfang in Kiew. Viele deutsche Politiker und auch Wladimir Klitschko, früherer Box-Weltmeister und Bruder des Bürgermeisters von Kiew, reagieren befremdet. Zum Artikel

"Es wird noch blutiger werden, die Gefechte noch heftiger". Nach der vernichtenden Niederlage im Norden der Ukraine kommt jetzt die russische Offensive im Südosten. Analyst Franz-Stefan Gady befürchtet "ein Artilleriebombardement, wie wir es in Europa seit 1945 nicht mehr gesehen haben". Ein Gespräch über die "entscheidende Schlacht". Zum Interview (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Der hohe Krankenstand belastet die deutsche Wirtschaft. In manchen Teilen Deutschlands sind wegen der Corona-Pandemie so viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer krank wie nie zuvor. OPs werden verschoben, Briefe kommen später an, Kitas machen dicht. EIn Überblick über die verschiedenen Branchen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV AfD-Mitarbeiter wollen Betriebsrat gründen. Das Arbeitsklima innerhalb der AfD-Bundestagsfraktion gilt als schwierig, Referenten streben deshalb eine Interessenvertretung an. Der Schritt wird intern auch als "Misstrauensvotum gegen die Fraktionsspitze" gesehen. Es heißt, die Mehrheit des Fraktionsvorstands sehe die Gründung eines Betriebsrats kritisch. Zum Artikel

Polizei sucht Täter nach Schüssen in New York. In einer U-Bahn schießt ein Mann 33 Mal um sich und verletzt dabei 23 Menschen. Nun wird nach einem 62-Jährigen gefahndet. Ob es sich bei ihm um den Täter handle, sei aber noch völlig unklar. Zum Artikel

FC Bayern verpasst Halbfinale der Champions League. Dieses Aus wird schwer wiegen: Die Münchner spielen beim 1:1 gegen Villarreal vor allem nach der Pause dominant - doch am Ende kostet sie ein Konter in der 88. Minute alle Möglichkeiten aufs Halbfinale. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Elf Grüne müsst ihr sein. Mehrere Bundesligavereine wollen Fanartikel aus Bio-Baumwolle produzieren lassen. Ob sich das neue Öko-Bewusstsein auch auf die Stadiongesänge auswirkt? Zum Artikel