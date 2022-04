Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich ziehen Macron und Le Pen in die Stichwahl ein.

Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

Präsidentschaftswahl in Frankreich: Macron und Le Pen gehen in die Stichwahl. Der Amtsinhaber gewinnt den ersten Wahlgang nach Auszählung der meisten Stimmen mit 27,6 Prozent deutlicher als erwartet. Er wird vor allem im Westen und in größeren Städten gewählt. Die rechtsextreme Herausforderin ist traditionell in den ländlichen Regionen im Norden und Süden des Landes stark. Sie erreicht etwa 23,4 Prozent und setzt sich damit knapper als erwartet gegen den Linken Mélanchon durch, der auf fast 22 Prozent kommt. Der Niedergang der etablierten Parteien schreitet weiter voran. Die Kandidatinnen der Republikaner und der Sozialisten erhalten jeweils weniger als fünf Prozent. Zum Artikel (SZ Plus)

Nach Hochwasserkatastrophe 2021: Spiegel entschuldigt sich für Urlaub. Die damalige Umweltministerin von Rheinland-Pfalz nennt es einen Fehler, dass sie zehn Tage nach der tödlichen Flut eine vierwöchige Urlaubsreise antrat. Ihre Familie sei durch einen Schlaganfall ihres Mannes und durch die Pandemie stark belastet gewesen und habe Urlaub gebraucht. Sie selbst sei durch zu viele übernommene Aufgaben überlastet gewesen, erklärt die heutige Bundesfamilienministerin. Sie sei jedoch ständig erreichbar gewesen und erst gefahren, als ein Krisenstab eingerichtet war. Zum Artikel

Nordrhein-Westfalen: Schwelbrand im Hause Wüst. Ist nach dem Rücktritt von Umweltministerin Heinen-Esser wieder alles gut in der Landesregierung? Der Ministerpräsident sagt ja. Doch seine Umfragewerte fallen, und die der CDU ebenso. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Kritik an Glasfaser-Plänen der Bundesregierung. Digitalminister Wissing will die Deutschen rasch mit schnellem Internet versorgen. Doch Baden-Württemberg warnt eindringlich davor, dass der geplante Umbau der Glasfaserförderung den Ausbau nicht etwa beschleunigen, sondern zum Erliegen bringen könnte. "Die Überlegungen des Bundes, die Förderung jetzt massiv zurückzufahren und in die Länge zu strecken", seien "ein schwerer Fehler - ja, in Wahrheit ein Skandal", sagt der baden-württembergische Innen- und Digitalminister Strobl. Auch aus Ländern wie Bayern oder Rheinland-Pfalz werden Warnungen laut, die bestehende Förderung zu ändern. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine

Weltbank rechnet mit Halbierung der ukrainischen Wirtschaftsleistung. Das Bruttoinlandsprodukt des Landes könnte einer Prognose zufolge in diesem Jahr um 45 Prozent fallen, der Anteil der Menschen in Armut auf fast 20 Prozent hochschnellen. Der ukrainische Generalstab erwartet in Kürze eine russische Offensive in der Ostukraine. Zum Liveblog

Das kostet der Krieg die Ukraine. Im Kampf gegen einen übermächtigen Gegner zu bestehen, ist für die Ukraine schwer und teuer. Die Einnahmen aus Steuern brechen ein, die Ausgaben für das Militär steigen enorm. Um die Schäden zu beseitigen, die russische Soldaten angerichtet haben, werden wohl weitere Hunderte Milliarden Euro nötig. Wer soll das bezahlen? Eine Finanzquelle könnte russisches Geld sein, das andere Staaten eingefroren haben. Zum Artikel

Bester Dinge

Das Hemd Gottes. In diesem Trikot schoss Diego Maradona sowohl das Tor als auch das Skandaltor des Jahrhunderts, in ein und demselben Spiel. Jetzt steht es zur Versteigerung - zu einem angemessen überirdischen Preis. Zum Artikel