Von Philipp Saul

Krieg in der Ukraine

Bundeswehr hat offenbar kaum noch Waffen für Ukraine übrig. Das Land solle zunehmend mit Material direkt über die Rüstungsindustrie versorgt werden, sagt Verteidigungsministerin Lambrecht. Nach ukrainischen Angaben wurden mehr als 130 tote Zivilisten in einem Massengrab bei Kiew gefunden. Moskau verbietet die Arbeit parteinaher deutscher Stiftungen in Russland. Zum Liveblog

Johnson und Scholz präsentieren sich als enge Partner. In der britischen Öffentlichkeit hat der Ruf der deutschen Regierung zuletzt sehr gelitten. Es ist gängige Meinung, dass die Deutschen Russlands Krieg finanzieren, indem sie immense Öl- und Gaslieferungen erhalten und bezahlen. Bei Scholz' Antrittsbesuch unterstützt Großbritanniens Premier den Kanzler, zumindest in der Pressekonferenz. Sich von russischen Energielieferungen zu lösen, "ist für keinen von uns leicht", sagt Johnson. Er schätze die deutschen Bemühungen. Zum Artikel

Vandalismus am sowjetischen Ehrenmal in Berlin. Russen und Ukrainer haben gemeinsam gegen Hitler gekämpft. Tausende von ihnen liegen in Berlin-Treptow begraben. Jetzt ist das Denkmal beschmiert worden. Zum Artikel

Wie Russland im Informationskrieg aufrüstet. Vom staatlichen Medium bis zum Botschaftsaccount: Russische Kampagnen manipulieren gezielt mit Falschnachrichten über den Krieg in der Ukraine. Analysen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung zeigen, wie sich die Propaganda trotz aller Gegenbeweise auf Facebook verbreitet und wie die Plattform dabei scheitert, die Verschwörungsmaschinerie zu stoppen. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Präsidentschaftswahl in Frankreich. Nach dem ersten Durchgang an diesem Sonntag könnten in der Stichwahl wie 2017 wieder Macron und die rechte Le Pen gegeneinander antreten. Damals verlor die rechte Politikerin deutlich, doch der Trend spricht für sie. In den Umfragen der vergangenen Wochen hat sie deutlich aufgeholt und Macron einige Punkte verloren. Zum Artikel (SZ Plus)

Dreyer verteidigt sich vor Flut-Untersuchungsausschuss. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin sagt zur Flutkatastrophe aus. Dreyer sagt, am Tag der Flut habe sie ein schweres Hochwasser erwartet, und dem erfahrenen Katastrophenschutz vertraut. Es habe allerdings keine Hinweise darauf gegeben, "dass es zu einer solchen nie da gewesenen Flutkatastrophe kommen würde". Die Opposition wirft der Landesregierung "Untätigkeit und Passivität" vor. Zum Artikel

Hälfte der Restaurants und Hotels verpflichtet Mitarbeiter zur Maske. Von den Kunden verlangt dagegen laut einer Umfrage nur jeder sechste Betrieb einen Mund-Nase-Schutz. Die bundesweite Inzidenz sinkt auf 1142. Corona-Meldungen im Überblick

Oscar-Bann für Will Smith. Ohrfeige mit Folgen für zehn Jahre: Der Schauspieler darf für eine lange Zeit nicht mehr an Oscar-Verleihungen und anderen Academy-Events teilnehmen. Er könnte zwar nominiert werden, doch es ist fraglich, ob Hollywood den Ausraster schnell verzeiht. Zum Artikel

Fußball-Bundesliga: Dortmund gewinnt 2:0 in Stuttgart. Obwohl gleich drei Spieler verletzt raus müssen, siegt der Tabellenzweite beim Abstiegskandidaten. Brandt erzielt in der zwölften Minute das früheste Tor eines Einwechselspielers in der Bundesliga-Historie und trifft später ein zweites Mal. Zum Artikel

Erste private Mission zur ISS gestartet. Drei Unternehmer sind mit einer Space-X-Rakete zur internationalen Raumstation aufgebrochen - nicht zu Urlaubs-, sondern zu Forschungszwecken, betonen sie. Nicht jeder nimmt ihnen das ab. Zum Artikel