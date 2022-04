SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Philipp Saul

Krieg in der Ukraine

Ukraine meldet Rückzug russischer Truppen aus der Region Sumy. Es sei aber noch zu früh, um von einer Befreiung der Region zu sprechen, sagt der Chef der Gebietsverwaltung von Sumy. Das britische Verteidigungsministerium berichtet von schweren Kämpfen in Mariupol, die ukrainischen Truppen hätten weiterhin die Kontrolle über die zentralen Bereiche der belagerten Stadt. Auch in Charkiw werden Tote und Verletzte gemeldet. Zum Liveblog

Was heute wichtig ist

Ungarn - Orbán steht vor vierter Amtszeit. Bei der Parlamentswahl in Ungarn gewinnt die rechtsnationale Fidesz-Partei des Ministerpräsidenten laut vorläufigem Endergebnis mit mehr als 53 Prozent der Stimmen. Wegen des ungarischen Wahlsystems könnte die Partei im Parlament erneut eine verfassungsgebende Zweidrittelmehrheit erreichen. Das Oppositionsbündnis "Ungarn in Einheit" schneidet weit unter den Erwartungen ab. Der Zusammenschluss von sechs Parteien aus dem linken, grünen, liberalen und rechten Spektrum kommt nur auf 35 Prozent der Stimmen. Zum Artikel

Serbien - Prognosen: Vucic gewinnt Präsidentschaftswahl. Nach Schätzungen von Wahlforschungsinstituten kommt das amtierende Staatsoberhaupt auf mehr als 59 Prozent der Stimmen, sein stärkster Gegenkandidat Ponos nur auf 17 Prozent. Bei den Parlamentswahlen liegt Vucics nationalistische Partei SNS ebenfalls vorne. Zum Artikel

El Salvador: Mehr als 5000 mutmaßliche Bandenmitglieder festgenommen. Die Sicherheitskräfte in El Salvador gehen massiv gegen mutmaßliche Mitglieder mächtiger Banden in dem mittelamerikanischen Land vor. Innerhalb einer Woche seien 5184 Verdächtige festgenommen worden. Zum Artikel

Weltklimarat IPCC zieht Bilanz. Eine Arbeitsgruppe veröffentlicht an diesem Montag ihren Bericht zu Klimaschutzmaßnahmen und Emissionsbegrenzung. Im Zentrum steht eine Bestandsaufnahme, was getan wurde und noch zu tun ist. Ist die Weltgemeinschaft auf dem richtigen Weg, um den Klimawandel zu bremsen? Schon vor Erscheinen des Berichts ist klar: Es wird nicht genug getan, aber klimapolitisch hat sich mehr bewegt, als noch vor wenigen Jahren vorstellbar war. Eine Analyse in Daten und Grafiken. Zum Artikel

Bundesweite Inzidenz sinkt weiter. Das Robert-Koch-Institut gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche mit 1424,6 an. Am Vortag lag er noch bei 1458. Zum Artikel

Grammy-Verleihung: Jon Batiste erhält Auszeichnung für "Album des Jahres". Auch Sängerin Olivia Rodrigo und das Duo Silk Sonic räumen in diesem Jahr Musikpreise in den Hauptkategorien ab. Zum Artikel

Fußball-Bundesliga: Gladbach verspielt dritten Sieg in Serie. Die Borussia geht gegen Mainz früh in Führung, doch am Ende reicht es nur zu einem 1:1. Der FSV wird immer mutiger und holt verdient einen Punkt. Zum Artikel

Van Gaal an Krebs erkrankt. Der 70 Jahre alte niederländische Nationaltrainer will sein Team dennoch zur WM nach Katar führen. Der Krebs sei aggressiv, er sei bereits 25 Mal bestrahlt worden. Zum Artikel

Bester Dinge

Vogelfrei. Vor 17 Jahren ist ein afrikanischer Flamingo aus dem Zoo geflohen. Nun lebt er in der Wildnis von Texas, wo er einen anderen schrägen Vogel getroffen hat. Zum Artikel