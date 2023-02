SZ am Morgen

Der Ballon im US-amerikanischen Luftraum sorgt für Spannungen zwischen den USA und China. Nun ist dem Pentagon zufolge in Lateinamerika ein zweiter Ballon aufgetaucht.

Von Leopold Zaak

Zweiter möglicher Überwachungsballon fliegt über Lateinamerika. Der Ballonflug über Montana belastet die Beziehungen zwischen den USA und China schwer. Nun taucht offenbar ein zweiter Ballon über Lateinamerika auf. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums sagt, man wolle prüfen, ob es sich um einen weiteren chinesischen Überwachungsversuch handelt. Zum Artikel

Bundesregierung streitet über Mietrecht. Wohnen soll für alle bezahlbar werden, so lautet das Versprechen der Ampel. Doch das Bundesjustizministerium, das Bau- und das Innenministerium werden sich in vielen Punkten nicht einig. Zum Artikel (SZ Plus)

Scholz empfängt Italiens Ministerpräsidentin Meloni. Bei dem Besuch steht der Bundeskanzler vor der Frage: Wie umgehen mit der Postfaschistin, die zumindest in der Europapolitik bislang eine durchaus konstruktive Rolle spielt? Mögliche Bedenken über die politische Herkunft von Meloni lässt sich Scholz nicht anmerken. Zum Artikel (SZ Plus)

Kahn kündigt "deutliche" Gespräche mit Neuer an. Die Aussagen von Manuel Neuer sorgen für Wirbel. Der FC-Bayern-Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn sagt, diese würden den Werten des Vereins nicht gerecht. Zudem kämen sie zur Unzeit, weil wichtige Spiele bevorstünden. Neuer hatte die Vereinsführung vor allem im Umgang mit seinem Torwarttrainer Toni Tapalovic kritisiert, der überraschend entlassen wurde. Zum Artikel

Tests: Viele Läden halten sich nicht an Mehrwegpflicht. Seit Anfang des Jahres sind Restaurants verpflichtet, Speisen und Getränke in wiederverwendbaren Behältern anzubieten. Tests von Greenpeace und der Deutschen Umwelthilfe zeigen, dass viele Betriebe nicht mitmachen. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband fordert ein einheitliches Pfandsystem, das Gastronomen entlasten und für Akzeptanz bei Kunden sorgen soll. Zum Artikel

EXKLUSIV Viele Jesiden erhalten kein Asyl. Immer weniger jesidische Flüchtlinge aus dem Irak werden in Deutschland anerkannt. Weniger als die Hälfte aller Anträge wird genehmigt. Die Zahlen widersprechen einer feierlichen Erklärung des Bundestages. Der hatte gerade erst gefordert, den Überlebenden des Völkermordes hier Schutz zu gewähren. Zum Artikel

Tesla: Sammelklage gegen Elon Musk scheitert. Via Twitter kündigte Musk vor vier Jahren an, Tesla von der Börse zu nehmen und ruderte kurze Zeit später zurück. Anleger sahen darin einen Betrug und wollten auf Entschädigung klagen. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg: Barley dämpft Hoffnungen auf schnellen EU-Beitritt der Ukraine. Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments sieht vor allem politische, wirtschaftliche und rechtliche Kriterien noch lange nicht erfüllt. Einen beschleunigten Beitritt aus moralischen Motiven lehnt sie ab. Der ukrainische Präsident äußert sich mit Durchhalteparolen zur Situation im schwer umkämpften Bachmut. Zum Liveblog

