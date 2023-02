SZ am Morgen

Erneuerbare Energien - wie hier Photovoltaik - sollen schon in wenigen Jahren die Kohle vom Spitzenplatz der weltweiten Energieversorgung verdrängen.

Was wichtig ist und wird.

Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Konflikt mit China könnte Energiewende ausbremsen. Westliche Staaten versuchen, sich bei den erneuerbaren Energien unabhängig zu machen. Die chinesische Regierung könnte nun mit einer drastischen Maßnahme reagieren und den Export kleiner Siliziumscheiben, die für Solaranlagen gebraucht werden, beschränken. 97 Prozent von ihnen werden in China produziert. In der Industrie wächst die Angst. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Maaßen ist Gründer einer bisher unbekannten Stiftung in der Schweiz. Der Ex-Verfassungsschutzpräsident, gegen den ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet worden ist, betreibt nach Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR, WDR und der Mediengruppe Tamedia in der schweizerischen Steueroase Zug eine Stiftung namens Atlantis. Laut Stiftungsurkunde soll sie "die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem und sittlichem Gebiet fördern". Aktivitäten gibt es nicht, die Stiftung existiert bislang nur als Klingelschild. Zum Artikel (SZ Plus)

Suche nach Überlebenden wird langsam eingestellt. Nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien gehe es jetzt unter anderem darum, Unterkünfte zu schaffen, sagt der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen. Vor allem in Syrien gestaltet sich die Versorgung mit Hilfsgütern weiter schwierig. Zum Artikel

US-Regierung: Aufklärung zu ominösen Flugobjekten könnte dauern. Neben dem mutmaßlichen chinesischen Spionageballon haben Kampfjets in den vergangenen Tagen drei weitere Objekte vom Himmel geholt. Das Weiße Haus bittet Neugierige nun um Geduld und teilt mit: Außerirdische vermute man nicht hinter den Ufos. Zum Artikel

Paris Saint-Germain kämpft mit Problemen. Vor dem Hinspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Bayern ist der Einsatz der Superstars Messi und Mbappé ungewiss, nur Neymar kann sicher spielen. Doch die drei Stürmer scheinen ohnehin schwer miteinander vereinbar zu sein - taktisch wie persönlich. In Frankreich wächst die Kritik an den Spielern, auch der neue Trainer Christophe Galtier ist umstritten. Zum Artikel (SZ Plus)

Podcast "Und nun zum Sport": PSG gegen Bayern - Gegrummel auf beiden Seiten

Alles zum Krieg in der Ukraine

Niederlande: Russische Militärjets über Polen abgefangen. Eine Formation von drei Flugzeugen ist nach Angaben des niederländischen Verteidigungsministeriums aus dem polnischen Luftraum eskortiert worden. Vor weiteren Beratungen der westlichen Verbündeten sagt Bundesaußenministerin Baerbock, der Ukraine Kampfjets zu liefern sei "keine Debatte, die wir führen". Zum Liveblog

TV-Kritik zu "Hart aber fair": Kein Frieden um jeden Preis (SZ Plus)

IOC-Präsident gerät in Debatte über russische Athleten in Bedrängnis. Thomas Bach sagt, man müsse Sport und Politik trennen - er möchte gern russische und belarussische Athleten zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris zulassen. In der Politik regt sich Widerstand: Bürgermeisterin Hidalgo und die Vertreter 30 weiterer Staaten wollen sich dagegen aussprechen. Zum Artikel

Flughafen Hahn: Poker um Verkauf an russischen Investor geht weiter

Weitere wichtige Themen