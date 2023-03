Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Dutzende chinesische Drohnen bei Zivilschutz und Polizei im Einsatz. Seit langem warnen Politiker davor, in sensiblen Bereichen Fluggeräte aus China einzusetzen. Nun wird klar: Längst fliegen Dutzende über das Land. Das Technische Hilfswerk hat 90 Drohnen im Einsatz, auch die bayerische Polizei besitzt viele Drohnen des Herstellers DJI. Die Behörden verteidigen die Nutzung und halten sie für sicher. Zum Artikel (SZ Plus)

Hunderttausende streiken in Frankreich gegen geplante Rentenreform. Mit einem neuen Aktionstag wollen die Gewerkschaften Druck auf die Regierung machen. Während sich diese mit der linken Opposition streitet, scheint der rechte Rassemblement National von Le Pen zu profitieren. Partei und Vorsitzende sind beliebter denn je. Zum Artikel

MEINUNG Die Proteste richten sich vor allem gegen die Lastenverteilung in der Gesellschaft (SZ Plus)

Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen beträgt 18 Prozent. Der Equal Pay Day an diesem Dienstag weist jährlich darauf hin, wie die Gehälter von Frauen und Männern in Deutschland auseinanderklaffen. Auf das Jahr umgerechnet bedeutet die Lohnlücke von 18 Prozent: Frauen haben vom 1. Januar bis 7. März insgesamt 66 Tage umsonst gearbeitet. Oft wird das Verhalten von Frauen in Gehaltsverhandlungen als Grund angeführt. Zum Artikel (SZ Plus)

Wissing will 110 Millionen Euro für Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen ausgeben. Viele Menschen würden Rad und Bahn häufiger nutzen, wenn sie ihr Fahrrad oder E-Bike am Bahnhof sicher abstellen könnten", sagt der Bundesverkehrsminister. Das Ministerium hat errechnet, dass es 1,5 Millionen Rad-Stellplätze brauche, die etwa drei Milliarden Euro kosten würden - bezahlen will es aber nur 110 Millionen.

