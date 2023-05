SZ am Morgen

Vor Monaten hat die Bundesregierung China aufgefordert, seine illegalen "Übersee-Polizeistationen" in Deutschland zu schließen. Peking will davon nichts wissen.

Von Dimitri Taube

EXKLUSIV Opposition im Bundestag fordert Konsequenzen wegen Chinas Auslandspolizei. Vor Monaten hat die Bundesregierung China aufgefordert, seine illegalen "Übersee-Polizeistationen" in Deutschland zu schließen. Peking will davon nichts wissen. CDU-Außenpolitiker Kiesewetter sagt, die Bundesrepublik müsse nun Stärke zeigen, wenn die Forderung nicht erfüllt werde - etwa durch Einbestellung des chinesischen Botschafters und Ausweisung diplomatischen Personals. Zum Artikel (SZ Plus)

Streit ums Geld vor Flüchtlingsgipfel. Länder und Kommunen hoffen auf mehr Hilfe aus Berlin für die Versorgung von Geflüchteten. Aber die Bundesregierung dämpft offenbar die Erwartungen: Die finanziellen Möglichkeiten seien erschöpft. Das soll eine SPD-Schalte gezeigt haben, an der nach Informationen der Süddeutschen Zeitung Spitzenpolitiker der Partei aus dem Osten und Vertreter der Bundesregierung teilnahmen. Die Sorge ist groß, dass die AfD mit dem Thema Wahlkampf machen wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Scholz für Aufnahme der Afrikanischen Union in die G 20. Der Kanzler sagt zum Auftakt seiner dreitägigen Afrika-Reise in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba, dieser Schritt seit "längst überfällig". Außerdem verspricht Scholz Unterstützung bei Friedensbemühungen für den Sudan. Zum Artikel

Wagenknecht kritisiert Auszeichnung für Selenskij. Die Linken-Politikerin findet, der ukrainische Präsident sei ein ungeeigneter Träger des Karlspreises der Stadt Aachen. Ein Flugobjekt löst Luftalarm in Kiew aus - und stellt sich als fehlerhafte ukrainische Drohne heraus. Ein russisches Kernenergieunternehmen warnt, dass Hochwasser die Sicherheit des Atomkraftwerks Saporischschja gefährden könnte. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Vier Mitglieder der rechtsextremen "Proud Boys" verurteilt. Ein US-Gericht spricht die Männer wegen "aufrührerischer Verschwörung" im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 schuldig. Dieser Straftatbestand wird in der Justizgeschichte des Landes nur sehr selten angewandt. Es könnte eine Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren verhängt werden. Zum Artikel

SSC Neapel nach 33 Jahren wieder italienischer Fußballmeister. Die Mannschaft von Trainer Spalletti kann nach dem 1:1-Unentschieden bei Udinese Calcio fünf Spieltage vor Schluss nicht mehr vom ersten Platz der Serie A verdrängt werden. Für Neapel ist es der dritte Titel nach den beiden Meisterschaften der Ära von Maradona (1987 und 1990). Der Jubel ist groß, doch der Tod eines Fußballfans überschattet die Feierlichkeiten. Zum Artikel

