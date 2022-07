Von Juri Auel

Was heute wichtig ist

Vorstandschef Herbert Diess verlässt VW. Überraschende Personalentscheidung in Wolfsburg: Der Autokonzern kündigt an, dass es Ende August einen Wechsel an der Spitze des Vorstandes gibt. Nachfolger von Diess, der das Unternehmen seit mehr als vier Jahren führt, wird Porsche-Chef Oliver Blume. Zum Artikel

München: Dirigent Stefan Soltész nach Zusammenbruch gestorben. Der 73-Jährige dirigierte gerade die Komische Oper "Die schweigsame Frau", als er zusammenbrach. Die Bayerische Staatsoper zeigt sich entsetzt. Zum Artikel

Was die Anhörungen zum Sturm auf das Kapitol ergeben haben. In den vergangenen Wochen hat sich ein Untersuchungsausschuss ein Bild davon gemacht, was am 6. Januar 2021 im Inneren des Kapitols und im Weißen Haus geschah. Nach den Anhörungen müssen die Ereignisse neu bewertet werden. Offenbar war der abgewählte Präsident Trump bereit, sehr weit zu gehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine

Baerbock räumt Probleme beim Ringtausch mit Polen ein. Der Tausch von Panzern mit dem Nato-Partner laufe nicht wie geplant, sagt die Außenministerin. Eine Laufzeit-Verlängerung für deutsche Atomkraftwerke schließt die Grüne nicht aus - warnt jedoch vor einer leichtfertigten Weiternutzung über 2022 hinaus. Zum Liveblog

Südeuropäische Länder protesieren gegen EU-Sparvorgaben beim Gas. Die EU-Kommission will die Mitgliedsstaaten dazu bringen, zwischen August diesen und März kommenden Jahres 15 Prozent weniger Gas zu verbrauchen. Doch der Notfallplan von Kommissionschefin von der Leyen ist umstritten. Es ist fraglich, ob sich die Diplomaten bis zur Sitzung der Energieminister am kommenden Dienstag einigen. Der Streit birgt gefährliches Populismuspotenzial nach dem Motto: Deutschland gegen den Rest Europas. Zum Artikel