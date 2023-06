Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Merz verliert die Nerven. NRW-Ministerpräsident Wüst lässt offen, ob er Kanzler werden will, daraufhin schießt der Parteivorsitzende gegen ihn und dessen Landesregierung. In der CDU zweifeln immer mehr Menschen daran, dass es Merz vor der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur im kommenden Jahr noch gelingt, seine schlechten Beliebtheitswerte zu verbessern. Und immer mehr befürchten, dass Merz trotzdem nach der Kandidatur greifen will. Zum Artikel (SZ Plus)

Suchteam hat offenbar Klopfgeräusche geräuscht. Alle 30 Minuten haben die Einsatzkräfte am Dienstag das Geräusch bemerkt - genau in der Region, in der sie das vermisste Tauchboot Titan vermuten. Den Rettern bleibt nicht mehr viel Zeit, der Sauerstoff an Bord reicht vermutlich nur noch etwa 30 Stunden lang. Zum Artikel

Kabinett möchte Straßenverkehrsgesetz ändern. Vorgaben für den Verkehr sollen künftig nicht mehr nur der "Sicherheit und Leichtigkeit" dienen, sondern auch der "Verbesserung des Schutzes der Umwelt, des Schutzes der Gesundheit oder der Unterstützung der städtebaulichen Entwicklung". Das will die Bundesregierung an diesem Mittwoch beschließen. Wenn das Gesetz so beschlossen würde, hätte das große Auswirkungen für die Städte. Zum Artikel

Hunter Biden bekennt sich schuldig. Der Sohn des US-Präsidenten ist wegen Steuerhinterziehung und illegalen Erwerbs einer Waffe angeklagt. Doch ein Deal mit den Strafverfolgern könnte ihm nun einen Prozess ersparen. Trump und die Republikaner meinen, dass es sich um einen faulen Kompromiss handelt, um Bidens Vater zu schonen. Zum Artikel

Neuerlicher Rückschlag für die DFB-Elf. Niederlagen: drei. Automatismen: null. Fortschritt: nicht in Sicht. Die Nationalmannschaft verliert gegen Kolumbien mit 0:2. Für die Deutschen ist es das Ende einer irritierenden Länderspiel-Serie - das Ergebnis dürfte die Kritik an Bundestrainer Flick verschärfen. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Vor Konferenz in London: Baerbock kündigt "Wiederaufbau-Offensive" an. An diesem Mittwoch beginnt die Ukraine Recovery Conference, zum Auftakt wird eine Rede des ukrainischen Präsidenten erwartet. Russland soll angeblich das Atomkraftwerk Saporischschja mit Sprengladungen vermint haben. UN-Generalsekretär Guterres zeigt sich enttäuscht über die Umsetzung des Getreideabkommens. Zum Liveblog

Die Retter von Cherson. Sie bringen Menschen, Hunde und Katzen in Sicherheit, beschaffen denen, die bleiben wollen, das Nötigste zum Überleben: Seit der Sprengung des Kachowka-Damms fahren Pawel Satulin und seine Mitstreiter durch das Hochwassergebiet - und riskieren dabei ihr Leben. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Umfrage: Was Polen und Deutsche übereinander denken. In Polen finden einige, die Nachbarn könnten bei der Unterstützung der Ukraine mehr tun. Generell ist ihr Bild von Deutschland nicht mehr so positiv wie früher, das zeigt eine aktuelle Umfrage. Deren Autoren machen dafür auch die Rhetorik der PiS-Regierung in Warschau verantwortlich. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages: