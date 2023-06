Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

CDU streitet über ihren Kurs. Vor dem kleinen Parteitag am Wochenende kommen kritische Töne zum Beispiel vom schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Günther. "Populistisches Draufhauen" auf die Ampelkoalition helfe alleine nicht, sagt er. CDU-Chef Merz hatte zuletzt eine "penetrant vorgetragene Volkserziehungsattitüde" der Grünen beklagt und behauptet, mit "jeder gegenderten Nachrichtensendung gehen ein paar Hundert Stimmen mehr zur AfD". Eine Abfrage der SZ zeigt, dass diese Tonalität von vielen in der CDU nicht goutiert wird. Zum Artikel

Selbstfindung der CDU: Warum profitiert die Partei so wenig von der Krise der Ampel? (SZ Plus)

Habeck will Klimaschutzgesetz entschärfen. Die bisherigen Ziele für einzelne Sektoren, also etwa Verkehr, Industrie, Gebäude oder Energiewirtschaft, sind im neuen Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministers gestrichen, ebenso wie die Sofortprogramme, die sich bisher daran knüpften. Stattdessen soll künftig eine "Jahresemissionsgesamtmenge" die entscheidende Maßzahl sein, von Jahr zu Jahr muss sie schrumpfen. Zum Artikel

US-Notenbank legt Zinserhöhungspause ein. Nach zehn Erhöhungen in Serie belässt die Fed ihren Leitzins in der Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Im Kampf gegen die hohen Verbraucherpreise hatte sie ihn seit März 2022 um insgesamt fünf Prozentpunkte angehoben - eine der schärfsten Straffungsperioden in der Geschichte der Notenbank. An diesem Donnerstag entscheidet die Europäische Zentralbank über einen möglichen weiteren Zinsschritt. Zum Artikel

Griechische Behörden befürchten Hunderte Tote nach Bootsunglück. Ein voll besetztes Fischerboot kentert südwestlich der Halbinsel Peloponnes. Von der Küstenwache veröffentlichte Bilder zeigen, wie eng die Menschen an Bord zusammengepfercht waren. Zum Artikel

EXKLUSIV Telefónica-Chef: Bis Ende 2024 keine weißen Flecken mehr in der Mobilfunkversorgung. Zusammen mit den anderen beiden etablierten Betreibern komme man beim Netzausbau voran, sagt Markus Haas. In eineinhalb Jahren werde man die Vorgaben des Bundes erfüllen, einen Download von 100 Mbit/s zu ermöglichen. Außerdem entwickele man zusammen mit der Bahn und anderen Partnern Konzepte für 5G-basierte Gigabitversorgung von Reisenden. Zum Interview (SZ Plus)

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Ukraine meldet kleinere Geländegewinne. An mehreren Stellen komme die Gegenoffensive langsam voran, sagt die Vize-Verteidigungsministerin. Russland rechnet am Donnerstag mit einem Besuch des Chefs der Internationalen Atomenergiebehörde im besetzten AKW Saporischschja. Außenminister Lawrow droht erneut mit einem Ende des Getreideabkommens, das im Juli ausläuft. Zum Liveblog

Wagenknecht im Nebel des Krieges. Die Linkenpolitikerin liefert sich in der Talksendung von Sandra Maischberger einen heftigen Schlagabtausch mit der Politikwissenschafterlin und Nato-Beraterin Florence Gaub. Insbesondere streiten sie über die Fragen, ob die aktuelle ukrainische Offensive eine notwendige Eskalation ist und wann der richtige Zeitpunkt für Friedensverhandlungen ist. Zur TV-Kritik (SZ Plus)

Erdoğan zieht Schwedens Nato-Beitritt erneut in Zweifel. Nachdem es einige Tage so geklungen hatte, als ob die Türkei nun doch bereit wäre, dem schwedischen Beitritt bis zum Nato-Gipfel im Juli zuzustimmen, revidiert das der wiedergewählte Präsident. Erdoğan wirft Schweden weiterhin vor, nicht entschieden genug gegen "Terrororganisationen" vorzugehen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen