Von Julia Hippert

Was heute wichtig ist

Kritik aus den eigenen Reihen: Defizite in der Sozialpolitik schaden der CDU. Der Arbeitnehmerflügel der Union fühlt seine Positionen nicht ausreichend ernst genommen. Das schade der Partei insgesamt - besonders in der Auseinandersetzung mit der AfD und mit Blick auf die Wahlen in drei ostdeutschen Bundesländern nächstes Jahr. Doch jetzt macht Friedrich Merz ausgerechnet Carsten Linnemann zum neuen Generalsekretär - den ehemaligen Chef des Wirtschaftsflügels. Zum Artikel (SZ Plus)

Meinung: Gefeuerter Generalsekretär Mario Czaja - Als Provokateur leider ungeeignet (SZ Plus)

EXKLUSIV Ex-Wirecard-Chef Braun zieht vor Bundesverfassungsgericht. In einem Zivilverfahren um millionenschwere Zahlungen erleidet der frühere Top-Manager eine empfindliche Niederlage. Die Richter des Oberlandesgerichts München urteilen, Brauns eidesstattliche Versicherungen seien "schlicht abwegig", "weder schlüssig noch nachvollziehbar" und "unglaubwürdig, weil lebensfremd". Dagegen legt der frühere Wirecard-Chef Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe ein. Zum Artikel (SZ Plus)

Krieg in der Ukraine: Pistorius zeigt Verständnis für Ärger der Ukraine bei Nato-Gipfel. Verteidigungsminister Pistorius kann die Ungeduld der Ukraine bezüglich eines Nato-Beitritts verstehen, bleibt aber in seinen Kriterien hart. Eine Mitgliedschaft in dem Verteidigungsbündnis soll aber an Bedingungen geknüpft sein. So muss nach Bündnisstandards zum Beispiel das Militär einer zivilen und demokratischen Kontrolle unterliegen. Der Beitrittsprozess soll verkürzt werden. Zum Artikel

Finnland: Hass, Rassismus und Gewaltverherrlichung in der Regierung. Die finnische Finanzministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Riikka Purra von der rechtspopulistischen Partei "Wahre Finnen" soll im Internet rassistische und gewaltverherrlichende Kommentare gepostet haben. Zuvor musste Wirtschaftsminister Vilhelm Junnila zurücktreten - wegen Verbindungen in die finnische Neonaziszene. Zum Artikel

Nach Unwettern in Bayern: Züge und S-Bahnen stehen still. In München ist der Verkehr weitgehend eingestellt. Als Grund nennt die Bahn "witterungsbedingte Beeinträchtigungen im gesamten Bereich der S-Bahn München". Wie lange diese dauern, sei noch nicht abzusehen. Auch in Südbayern gibt es größere Probleme bei der Bahn. Zum Artikel

Unwetter im Südwesten: Sturm beschädigt 30 Häuser im Saarland

Weitere wichtige Themen: