EXKLUSIV: Gender-Verbot entzweit die Christdemokraten. In der Bundes-CDU gibt es erheblichen Unmut über die Thüringer Parteifreunde, weil diese nach dem Gesetzentwurf zur Grunderwerbsteuer einen weiteren Entwurf in den Landtag eingebracht haben, der mit Zustimmung der AfD gebilligt werden könnte. Diesmal wollen sie das Gendern in Schulen und in der Verwaltung verbieten. Zum Artikel (SZ Plus)

AfD-Kandidat verliert OB-Wahl in Nordhausen. Die Partei hatte gehofft, erstmals in Deutschland einen Oberbürgermeister zu stellen. Doch in der Thüringer Kreisstadt holt Jörg Prophet in der Stichwahl nur 45,1 Prozent der Stimmen. Der parteilose Kai Buchmann bleibt im Amt - trotz Mobbingvorwürfen gegen ihn. Zum Artikel

Habeck will schärfere Energiestandards für Neubauten aussetzen. Die Bundesregierung und die Bau- und Wohnungswirtschaft suchen an diesem Montag Wege zu mehr bezahlbarem Wohnraum in Deutschland. Gestiegene Zinsen und Preise machen es Wohnungssuchenden derzeit schwer. Vor dem gemeinsamen Gipfel rückt der Wirtschaftsminister von geplanten Klimaschutzvorgaben ab. Zum Artikel

Bischöfe sollen Entschädigungszahlungen neu regeln. Von diesem Montag an treffen sich die deutschen katholischen Bischöfe zu ihrer traditionellen Herbstvollversammlung. Ein Thema ist das System der Anerkennungsleistungen für Opfer sexuellen Missbrauchs. Es steht seit Langem in der Kritik, erste Schmerzensgeld-Urteile setzen die Kirche finanziell unter Zugzwang. Nun fordert der Betroffenenbeirat der Bischofskonferenz eine Weiterentwicklung. Zum Artikel

Bürger ebnen den Weg für BMW-Batteriefabrik. Die Frage war umstritten: Darf der Autokonzern in der kleinen Gemeinde Straßkirchen in Niederbayern auf Äckern ein großes Werk bauen oder nicht? Nun haben sich die Bewohner mit einer Dreiviertelmehrheit dafür entschieden. Zum Artikel

Meloni ist seit einem Jahr im Amt. In Italien hat sich die als Außenseiterin gestartete Giorgia Meloni entgegen mancher Prognose nach einem Jahr fest als Premierministerin an der Macht eingerichtet. Was immer noch kommen mag: Die 46-Jährige hat bereits Geschichte geschrieben - weil sie die erste Frau an der Regierungsspitze Italiens ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutschlands erfolgreichste Winterolympionikin hört auf. Schluss nach 16 Jahren im Eiskanal: Die sechsmalige Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger beendet ihre Ausnahmekarriere. Die gebürtige Münchnerin holte sechsmal Olympia-Gold, neun Weltmeistertitel und acht Siege im Gesamtweltcup. Zum Artikel

