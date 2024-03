Briten bieten Hilfe bei möglicher "Taurus"-Lieferung an. Auf die Frage, ob sein Land bereit wäre, die Probleme zu lösen, die einer Lieferung von Taurus -Marschflugkörpern an die Ukraine entgegenstehen, sagt der britische Außenminister David Cameron: "Wir sind entschlossen, in dieser wie in allen anderen Fragen engstens mit unseren deutschen Partnern zusammenzuarbeiten". Auch hält er einen Ringtausch für möglich, bei dem Deutschland Taurus an London abgibt und von dort dann Flugkörper vom Typ Storm Shadow an die Ukraine gehen. Befürchtungen, solche Lieferungen könnten zu einer Eskalation des Krieges führen, weist Cameron zurück. Zum Interview (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Europa diskutiert weiter über Nato-Soldaten in der Ukraine

EXKLUSIV Jüngere Beschäftigte bezahlen das Ampel-Rentenpaket. Die geplante Rentenreform der Bundesregierung kostet die Beitragszahler bis 2040 fast 300 Milliarden Euro, die vor allem von jüngeren Beschäftigten zu schultern wären - dies ergeben Berechnungen des Rentenexperten Martin Werding für die Süddeutsche Zeitung. Erst 2028 kommt es demnach zu einem deutlichen Anstieg des Beitragssatzes. "Der Jahrgang 1960 ist der letzte, der nicht belastet wird", sagt Werding. "Am stärksten werden die belastet, die jetzt mit dem Arbeiten anfangen." Zum Artikel (SZ Plus)

SZ-Podcast "Auf den Punkt": Wird die Rente für die Jungen ungerechter?

Offenbar fünf Menschen durch abgeworfene Hilfsgüter im Gazastreifen getötet. Zu dem tragischen Unglücksfall kam es offenbar, weil sich der Fallschirm der abgeworfenen Hilfslieferung nicht richtig geöffnet hatte. Unklar ist, von welchem Staat das Paket abgeworfen wurde. Das US-Militär meldet einen Verteidigungsschlag gegen die Huthi und fängt 15 Drohnen der Miliz über dem Roten Meer ab. Zum Live-Blog

Cannabis-Legalisierung droht im Bundesrat zu scheitern. Nachdem der Bundestag der Cannabis-Legalisierung zugestimmt hat, könnte nun Widerstand aus den Ländern das Projekt verzögern - vielleicht sogar scheitern lassen. Die Landesinnenminister sind gegen das Gesetz, inklusive jener aus der SPD. Das Gesetz könnte noch einmal aufgeschnürt und neu verhandelt werden. Vor genau diesem Szenario graut es dem Umfeld von Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Zum Artikel

Pflegeschulen in Not. In Kliniken und Altenheimen werden händeringend Pflegekräfte gesucht, nun geraten auch noch die Pflegeschulen unter Druck: Die Zahl der Bewerbungen sinkt, viele Azubis springen wieder ab - längst nicht alle sind für den schwierigen Beruf geeignet. Und dann werden in manchen Bereichen auch die Praxisplätze weniger. Zum Artikel (SZ Plus)

Womöglich letztes Duell von Klopp und Guardiola. Im Spitzenspiel der englischen Premier League treffen am Sonntag der FC Liverpool und Manchester City aufeinander - und damit auch die beiden Spitzentrainer, die schon in der Bundesliga konkurrierten und sich zugleich schätzen. Die beiden treten zum nun 29. und vielleicht letzten Mal gegeneinander an, da Klopp Liverpool im Sommer verlässt. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Raumfahrt: Alte ISS-Batterie überfliegt Deutschland und stürzt in den Atlantik

USA: Trumps Schwiegertochter wird Co-Vorsitzende der Republikaner

Eishockey: Die DEL erlebt einen Boom, ihr Chef warnt vor Größenwahn

München: Signa steht vor Verkauf des ehemaligen Kaut-Bullinger-Hauses