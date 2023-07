Von Julia Hippert

Was heute wichtig ist

Bundesverfassungsgericht stoppt Beratungen über Heizungsgesetz im Bundestag. Noch vor der Sommerpause wollte die Ampelkoalition das lange umstrittene Gebäudeenergiegesetz im Bundestag verabschieden. Doch Karlsruhe zwingt ihn nun, den für Freitag dieser Woche geplanten Termin auszusetzen. Das Gericht gab damit dem Eilantrag des CDU-Bundestagsabgeordneten Heilmann statt, der sich an die Verfassungsrichter gewandt hatte, um einen Aufschub der parlamentarischen Behandlung zu erreichen. Als Grund für seinen Antrag gab Heilmann an, die Abgeordneten hätten nicht genug Zeit gehabt, sich mit dem Gesetz zu befassen. Zum Artikel

Letzte "Ariane"-Rakete erfolgreich gestartet. Sie ist am Mittwoch um Mitternacht mitteleuropäischer Sommerzeit vom Startplatz in Kourou/Französisch-Guyana aus abgehoben und bringt einen deutschen Kommunikationssatelliten sowie einen französischen Militär-Kommunikationssatelliten in eine geostationäre Umlaufbahn. Die Esa hatte die Produktion der Ariane 5 vor einigen Jahren vorzeitig gestoppt. Wegen der Pandemie und technischer Probleme verzögert sich die Entwicklung der Nachfolgerakete. Deshalb muss die Esa etwa ein Jahr lang ohne einen eigenen Zugang zum All auskommen. Zum Artikel

EXKLUSIV Immer mehr Cyberattacken aus Russland. Insgesamt sei die Bedrohungslage im Netz "so groß wie nie", sagt die neue Chefin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Claudia Plattner. Deutschland als europäische Macht und Unterstützer der Ukraine sei ein "attraktives Ziel" für von Moskau gelenkte Hackergruppen. Ziele seien: Spionage, Destabilisierung und Beeinflussung. Auch aus China und Iran sei ein Anstieg der Angriffszahlen zu beobachten. Zum Artikel

EVG und Bahn einigen sich auf Details der Schlichtung. Vom 17. bis 31. Juli soll es Gespräche unter Leitung von Ex-Bundesinnen- und Verteidigungsminister Thomas de Maizière und der Wirtschafts- und Arbeitsmarktexpertin Heide Pfarr geben, wie beide Seiten mitteilen. Vor und während der Schlichtung gilt die Friedenspflicht, es wird also zu keinen weiteren Streiks kommen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: