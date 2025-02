USA und Russland sprechen über ein Ende des Ukraine-Kriegs. Nach dem Sondergipfel europäischer Staaten in Paris beginnen an diesem Dienstag in Saudi-Arabien Gespräche der USA und Russlands über mögliche Verhandlungen. Die Europäer suchen eine neue Strategie, die USA und Russland schaffen in hohem Tempo Fakten. US-Außenminister Rubio versucht zu beschwichtigen. Zum Artikel (SZ Plus)

Litauen will Zuschüsse zum Bau des Bundeswehr-Stützpunkts. Bis 2027 sollen in dem Land knapp 5000 deutsche Soldaten dauerhaft stationiert werden, um Russland abzuschrecken. Die Regierung in Vilnius plant, zur Finanzierung nötiger Bauten mehr als eine Milliarde Euro auszugeben, und hat Hilfen von der Europäischen Investitionsbank beantragt, wie deren Präsidentin Calviño sagt. Sie rät Europa zu akzeptieren, dass nun „ein Wendepunkt in der geopolitischen Ordnung“ erreicht sei. Zum Interview (SZ Plus)

Bundestagswahl

„Frau Weidel, ich habe die Frage aller Fragen für Sie“. Bei der „Wahlarena“ in der ARD kommen die Fragen an die Kandidaten aus dem Publikum. Es geht um die Lebensverhältnisse der AfD-Spitzenkandidatin, immer wieder um Pflege und Rente – und zur Abwechslung mal kaum um Migration. Die TV-Debatte im Schnellcheck. Zum Artikel (SZ Plus)

Was die Spitzenkandidaten antreibt. In sechs Sonderfolgen des Nachrichtenpodcasts „Auf den Punkt“ stellen die Experten des SZ-Hauptstadtbüros die Frauen und Männer vor, die an der Spitze ihrer Parteien den Wahlkampf bestreiten. Was treibt sie an und wie wollen sie das Land verändern? Zum Artikel

Was heute wichtig ist

München gedenkt der Opfer des Anschlags. 90 Minuten für Wut, Angst, Fragen und Trost: Im Münchner Dom wird in einem Gottesdienst an die zwei Toten und vielen Betroffenen der mutmaßlich islamistisch motivierten Tat erinnert. Vertreter vieler Religionen finden klare und mahnende Worte. Die Politik tritt vorübergehend in den Hintergrund. Zum Artikel

Chefin der US-Sozialversicherungsbehörde tritt wegen Musk-Gremium zurück. Das von dem Milliardär geleitete „Doge“-Team hatte beantragt, Zugang zu sensiblen Daten der Behörde zu bekommen – wie auch in anderen Behörden. Doch mehrere hochrangige Bundesbeamte haben sich bereits geweigert, dem nachzukommen. Zum Artikel

Mehrere Verletzte bei Flugzeugunglück in Toronto. Aufnahmen zeigen eine Maschine, die kopfüber auf dem Rollfeld des Airports der kanadischen Metropole liegt. Laut Medienberichten sind mindestens 18 Menschen verletzt worden. Offenbar sind die 80 Passagiere an Bord knapp einer Katastrophe entgangen. Zum Artikel