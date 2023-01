SZ am Morgen

Der Autoverkehr rollt weiter durch Deutschland wie hier über den Kaiserdamm in Berlin. Mit einer Klage will der BUND die Regierung dazu zwingen, das Sofortprogramm für den Klimaschutz zu verschärfen.

Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Umweltschützer verklagen Bundesregierung. Wegen des Verstoßes gegen die gesetzlichen Klimaziele landet die Bundesregierung vor Gericht. In seiner Klage vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg wirft der BUND mehreren Ministerien Rechtsverstöße vor. Die Umweltschutzorganisation will so erzwingen, dass die Ampelkoalition den Klimaschutz mit Sofortprogrammen verbessert. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesverfassungsgericht entscheidet über Parteienfinanzierung. Die Richter in Karlsruhe urteilen an diesem Dienstag, ob die Erhöhung der jährlichen Zahlungen um 25 Millionen Euro zulässig ist. Um diesen Betrag hatte der Bundestag 2018 die absolute Obergrenze für den staatlichen Anteil auf damals 190 Millionen Euro aufgestockt - mit den Stimmen von Union und SPD. Grüne, FDP, Linke und AfD, seinerzeit allesamt Oppositionsfraktionen, haben dagegen geklagt. Zum Artikel (SZ Plus)

Verwirrung um Langzeitfolgen von Covid-19. Mehrere Corona-Infektionen könnten zu einer Immunschwäche führen, warnen Bundesgesundheitsminister Lauterbach und der Virologe Drosten. Erste vorläufige Daten aus Deutschland deuten darauf hin, dass die Krankheit die Abwehrkräfte des Körpers besonders belastet. Sie sind aber mit Vorsicht zu interpretieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Gastkommentar von Wolfgang Kubicki zur Corona-Politik: Fürchtet Euch nicht! (SZ Plus)

Deutsche Handballer verlieren gegen Norwegen. Zum ersten Mal bei dieser WM geht die Mannschaft von Bundestrainer Gislason als Verliererin vom Platz. Doch weil sie gegen den Titel-Mitfavoriten mithalten kann, hat sie Hoffnung für das Viertelfinale am Mittwoch gegen Frankreich. Zum Artikel

FC Bayern wirft Neuers engsten Vertrauten raus. Torwarttrainer Tapalovic ist am Abend freigestellt worden. Grund dafür sind vor allem Differenzen mit Trainer Nagelsmann. Die Entscheidung kann auch bedeutsam sein für die Frage, wer beim Fußball-Rekordmeister künftig im Tor steht. Neben Neuer haben im Sommer voraussichtlich zwei weitere potenzielle Stammtorhüter einen Vertrag. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Nato: Erdoğan droht Schweden mit Blockade. Eine Koranverbrennung und Karikaturen gefährden womöglich den Beitritt Schwedens zum Verteidigungsbündnis. Indessen zeigt eine Zeitschrift neue Zeichnungen - auch mit dem türkischen Präsidenten in Bondage-Pose. Zum Artikel

Selenskij will Regierung umbilden. Nach Korruptionsvorwürfen ist bereits ein stellvertretender Minister zurückgetreten. Nun kündigt der ukrainische Präsident ein hartes Vorgehen an - laut Medienberichten haben auch sein stellvertretender Stabschef und der Vize-Generalstaatsanwalt ihre Rücktritte eingereicht. Estland und Russland weisen gegenseitig ihre Botschafter aus. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Eine komplizierte Angelegenheit namens "Leopard". Alle reden über den Kampfpanzer aus Deutschland: Warum ist er so begehrt? Warum ist die Lieferung an die Ukraine so umstritten? Und wie könnte eine Lösung des Streits aussehen? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Zum Artikel

Die polnische Regierung fühlt sich bestätigt. Ministerpräsident Morawiecki findet, der Druck auf Deutschland hinsichtlich der Leopard-2-Lieferungen habe sich bereits gelohnt. Die baltischen Länder fordern mehr Mut von den Verbündeten: Die Angst davor, was passieren könnte, wenn Russland den Krieg verliere, hindere einige Regierungen daran, die Ukraine mit massiveren Waffenlieferungen zu unterstützen. Zum Artikel (SZ Plus)

