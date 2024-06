Putschversuch in Bolivien vereitelt. Bewaffnete Soldaten rücken mit Panzern gegen den Regierungspalast in La Paz vor. Staatschef Arce bietet den Militärs die Stirn. Schließlich wird der gerade abgesetzte, putschende General verhaftet. In einer Zeremonie ernennt der Präsident eine neue Führung für Marine, Heer und Luftwaffe. Zum Artikel (SZ Plus)

Israels Verteidigungsminister warnt Libanon mit drastischen Worten. Laut Gallant bevorzugt seine Regierung eine diplomatische Lösung an der israelisch-libanesischen Grenze. Aber er warnt, dass das israelische Militär Libanon "in die Steinzeit" zurückzuversetzen könnte. Das Auswärtige Amt fordert deutsche Staatsangehörige auf, Libanon zu verlassen. Zum Liveblog

Bundesgerichtshof prüft Erstattung von Verlusten bei Sportwetten. Ein Mann hatte vor mehreren Jahren an Online-Wetten des Anbieters Tipico teilgenommen und dabei etwa 3700 Euro verloren. Nun verlangt er die Summe zurück, weil der Wettmarkt damals in einer rechtlichen Grauzone agierte. Ob das Gericht bereits an diesem Donnerstag ein Urteil verkündet, ist offen. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine: Putin gehen die Panzer aus. Analysen von Satellitenbildern offenbaren, dass die Bestände schwinden. Der Materialmangel wird für Russland zum ernsthaften Problem. Jetzt, da wieder regelmäßig Kisten mit Granaten und Raketen in den ukrainischen Stellungen ankommen, schwindet der militärische Vorteil der Invasoren. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog: Polen und Balten wollen EU-Verteidigungslinie zu Russland

EXKLUSIV Deutsche Bahn bekommt fast 4,4 Milliarden Euro Eigenkapitalerhöhung vom Bund. Im Gegenzug sichert sich das Verkehrsministerium aber gleich mehrfach ab. So wird die Bahn nun deutlich enger kontrolliert als bisher. Das Unternehmen muss wöchentlich berichten. Künftig gibt es für den Bund die Möglichkeit, nicht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, sondern auch bei "unwirtschaftlicher Mittelverwendung" Gelder zurückzufordern. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Hohe Verluste bei Immobilienfonds - Schaden für Kunden von Volks- und Raiffeisenbanken. Der auf Wohnimmobilien spezialisierte Fonds "Uni Immo Wohnen ZBI" ist in Schwierigkeiten geraten. Etwa 1000 Immobilien sind nach einer neuen Schätzung deutlich weniger wert als bisher veranschlagt. Von einem Moment auf den nächsten verpufften fast 800 Millionen Euro - Geld der Anleger. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Großbritannien: Hitziger Schlagabtausch zwischen Sunak und Starmer im TV-Duell

Umfrage: 70 Prozent der Deutschen halten den Staat für überfordert

Nach Preiserhöhungen: Kartellamt will Fernwärme-Kunden besser schützen

Alles Wichtige zur Fußball-EM

Georgien schafft die Sensation und zieht ins Achtelfinale ein. Der EM-Debütant Georgien besiegt Portugal überraschend mit 2:0. Ein Konter nach 90 Sekunden, ein Elfmeter und Torwart Mamardaschwili bringen das Team von Trainer Sagnol in die K.-o.-Runde. Im Achtelfinale heißt der Gegner Spanien. Zum Artikel

Tschechien gegen die Türkei: Entscheidung in der Nachspielzeit. Die Tschechen haben seit der 20. Minute in Unterzahl gekämpft - doch der Treffer von Souček reicht nicht. Die Türkei zittert sich ins Achtelfinale dank der Tore von Çalhanoğlu und Tosun. Das Team von Trainer Montella trifft am Dienstag im Achtelfinale in Leipzig auf Österreich. Zum Artikel

Belgien zittert sich in Achtelfinale - die Ukraine scheidet aus. Erst hält Torwart Trubin die ukrainische Mannschaft im Spiel. Dann fängt sein Pendant Casteels gerade noch so eine Ecke auf der Linie ab. Das 0:0 bringt Belgien auf Platz zwei - die Ukrainer werden trotz vier Punkten Gruppenletzter. Zum Artikel

Rumänien wird Gruppenerster, die Slowakei Dritter. Beide Teams erreichen genau das zum Weiterkommen benötigte Ergebnis. In einem über weite Strecken munteren Spiel bringt der frühere Bundesliga-Profi Duda die Slowakei in der 24. Minute in Führung. Für die Rumänen gleicht Marin per Strafstoß nach einer umstrittenen Entscheidung durch den Videoassistenten aus. Zum Artikel

DFB-Team vor dem Achtelfinale: Dass neben dem gesperrten Tah auch Rüdiger ausfallen könnte, sorgt Sportdirektor Völler kaum (SZ Plus)

SZ-Podcast "Auf den Punkt": Dänen, Schotten, Deutsche Bahn - ist die EM ein voller Erfolg?

EM-Nachrichten in Kürze: Verletzte rund um die Spiele in Stuttgart und München