Ein Mitarbeiter des deutschen Bundesnachrichtendienstes sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft.

Von Dimitri Taube

BND-Mitarbeiter festgenommen. Deutsche Sicherheitsbehörden warnen immer wieder vor Spionage aus Russland. Nun ist offenbar der Bundesnachrichtendienst selbst betroffen. Ein Mitarbeiter sitzt in Untersuchungshaft. Zum Artikel

Kaili soll noch mindestens einen Monat in U-Haft bleiben. Die ehemalige Vizepräsidentin des Europaparlaments war zur Haftprüfung bei Gericht in Brüssel. Der Anwalt der unter Korruptionsverdacht stehenden Griechin beteuert die Unschuld seiner Mandantin. Zum Artikel

Abschlussbericht zu Sturm auf US-Kapitol veröffentlicht. Der Untersuchungsausschuss bewertet den Einmarsch des Mobs am 6. Januar 2021 als einen Aspekt eines "mehrteiligen Plans zur Annullierung der Präsidentschaftswahlen 2020". Die zentrale Figur für die Geschehnisse sei der ehemalige Präsident Donald Trump, heißt es in der Zusammenfassung des Berichts. Zum Artikel

Lützerath droht die Räumung. Noch ist der Weiler am Rande des Tagebaus Garzweiler in Nordrhein-Westfalen von Klimaschutz-Aktivisten besetzt. Doch nun verdichten sich die Anzeichen dafür, dass die Polizei dieses Symbol für den Widerstand gegen den Abbau von Braunkohle schon bald räumen wird. Das Polizeipräsidium Aachen bereitet seit mehreren Wochen einen Großeinsatz vor. Zum Artikel

18-Jähriger wird jüngster Bürgermeister der USA. Bis vor wenigen Tagen war Jaylen Smith noch in der Schule, jetzt ist er zum Ortschef des 1800-Einwohner-Ortes Earle im US-Bundesstaat Arkansas gewählt worden. Einen Medienrummel hat er seiner Heimatstadt so schon beschert. Zum Artikel (SZ Plus)

Extremwetter in den USA. Eine Arktisfront mit enormen Ausmaßen bringt Schnee, Frost und Überschwemmungen über die Vereinigten Staaten. Präsident Joe Biden warnt die Bevölkerung eindringlich, die Lage ernst zu nehmen. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Republikaner kritisieren Finanz- und Militärhilfe der USA für die Ukraine. Ultrarechte Abgeordnete fordern lautstark ein Ende der Unterstützung. Marjorie Taylor Greene aus Georgia bezeichnet US-Präsident Biden indirekt sogar als Marionette Selenskijs und die Ukraine als 51. Bundesstaat der USA. Zum Artikel (SZ Plus)

Ukrainisches Tagebuch: Reise in die Dunkelheit. Strom gibt es im ukrainischen Czernowitz nur für ein paar Stunden am Tag. Unsere Kolumnistin Oxana Matiychuk kann deshalb kaum noch schreiben. Wenn ihre Texte nicht zu uns kommen, fahren wir zu ihr. Zum Artikel (SZ Plus)

