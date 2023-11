Was heute wichtig ist

Biden und Xi suchen nach Annäherung. Der amerikanische und der chinesische Präsident hatten zuletzt auf dem G-20-Gipfel in Bali vor zwölf Monaten miteinander gesprochen. Bei dem Treffen in Kalifornien vereinbaren die beiden Staatschefs nun, die Militärkommunikation zwischen ihren Ländern wieder aufzunehmen. Weitere Themen sind die Opioidkrise in den USA, die Kriege in Nahost und der Ukraine sowie Taiwan - das Problem, das die Beziehung zwischen USA und China wohl am stärksten strapaziert. Zum Artikel (SZ Plus)