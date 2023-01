Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Bidens heikler Besuch in Mexiko. Erstmals seit acht Jahren reist ein US-Präsident in das südliche Nachbarland. Im Gepäck hat er eine lange Wunschliste - ganz oben stehen das Freihandelsabkommen Nafta und die Begrenzung der Migration. Sein Vorgänger Trump hatte Mexiko in seiner Amtszeit deswegen stark unter Druck gesetzt. Für Biden beginnt mit dem Besuch auch der Kampf um seine Wiederwahl. Zum Artikel (SZ Plus)

Geheime Dokumente aus Bidens Zeit als Vizepräsident entdeckt. Anwälte des US-Präsidenten stoßen im November in dessen früheren Büro in einem Universitätsgebäude auf die Unterlagen und verständigen die Nationalarchive. Biden habe von deren Verbleib dort nichts gewusst, berichtet der Nachrichtensender CNN. Sein Rivale Trump greift ihn harsch an. Zum Artikel

Brüssel legt sich mit den Banken an. Wer sich bei der Geldanlage beraten lässt, bekommt oft teure und schlechte Produkte angedreht. Die EU-Kommission erwägt nun, Provisionen zu verbieten. Die mächtige Finanzlobby bringt sich dagegen in Stellung. Zum Artikel (SZ Plus)

Räumung von Lützerath juristisch nicht mehr zu stoppen. Das Oberverwaltungsgericht Münster weist eine Beschwerde von Klimaaktivisten ab. Von diesem Dienstag an ist die Polizei befugt, sie unter Zwang aus dem Dorf zu bringen. Auch das Verwaltungsgericht Aachen hatte zuvor entschieden, das Aufenthaltsverbot in dem Weiler, der dem Tagebau Garzweiler II weichen soll, sei rechtmäßig. Zum Artikel

Iranische Justiz verhängt drei Todesurteile. Erst am Wochenende sind zwei Männer im Zusammenhang mit den anhaltenden Protesten in dem Land gehängt worden. Nun stehen weitere Hinrichtungen an. International löst das Vorgehen des Regimes in Teheran Entsetzen aus, zuletzt schaltete sich auch der Papst ein. Zum Artikel

Bachmut wird zerbombt und zermürbt. Die Stadt im Donbass bietet der ukrainischen Armee gute Verteidigungsmöglichkeiten. Der Chef der "Wagner"-Söldner raunt wiederum von wertvollen Tunnelsystemen unter der Erde - das sei der Grund, warum Russland und die Ukraine um die Gegend so heftig kämpfen. Zum Artikel (SZ Plus)

In Regensburg geflohener Mörder gefasst. Fünf Tage lang suchte die Polizei nach Rachid C., der aus einem Fenster des Amtsgerichts gesprungen und entkommen war. Am Montagabend ist er in Frankreich gefasst worden. Nun stellt sich die Frage, welche Fehler bei seiner Bewachung im Gericht gemacht worden sind. Zum Artikel (SZ Plus)

Louis Klamroth moderiert erstmals "Hart aber fair". Der neue Talkshow-Gastgeber in der ARD stellt die Frage, wen die Krise besonders trifft. Die Zuschauer kriegen bekannte Antworten serviert, immerhin aber auch einen Teller Erbsensuppe. Denn Hülsenfrüchte und die auf sie gezahlte Mehrwertsteuer sind unter anderem Thema. Zur TV-Kritik (SZ Plus)

Erste Demokraten fordern, Bolsonaro auszuweisen. Der ehemalige Präsident Brasiliens zog am Ende seiner Amtszeit nach Florida - und lebt dort nun nicht weit entfernt von Ex-US-Präsident Trump. Beide verbindet einiges: Sie stehen politisch weit rechts und sind schlechte Verlierer. Die Bilder der Verwüstung aus ihren Hauptstädten ähneln sich verdächtig. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen