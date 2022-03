Von Philipp Saul

Krieg in der Ukraine

Biden: USA schließen Luftraum für russische Flugzeuge. In seiner ersten Rede zur Lage der Nation greift der US-Präsident den russischen Machthaber scharf an: "Putins Krieg war vorsätzlich und grundlos." Aber er habe sich geirrt: "Wir waren bereit". Russische Marschflugkörper treffen ein Krankenhaus in Schytomyr. Exxon Mobil steigt aus seinem Ölgeschäft in Russland aus. In Berlin kommen etwa 1300 Kriegsflüchtlinge per Zug an. Die Entwicklungen im Liveblog

Baerbock verkündet Paradigmenwechsel in der deutschen Außenpolitik. Vor den Vereinten Nationen spricht die deutsche Außenministerin so offen und selbstbewusst wie wohl noch nie jemand aus Deutschland. Man müsse der "neuen Realität ins Gesicht sehen". Russland habe die Weltordnung attackiert, der Krieg basiere auf Lügen und es gehe nicht nur um die Ukraine, sondern um uns alle. Die Rechtfertigungen von Außenminister Lawrow für den Krieg nimmt sie Punkt für Punkt auseinander. Zum Artikel (SZ Plus)

Generalinspekteur Zorn gegen Wehrpflicht. Sie sei für die deutsche Verteidigungsbereitschaft "nicht erforderlich", sagt der ranghöchste deutsche Soldat. Die Bundeswehr und ihre Aufgaben hätten sich verändert. Für den Kampf im Cyberraum seien Wehrpflichtige absolut ungeeignet. "Wir brauchen gut ausgebildetes, in Teilen sogar hochspezialisiertes Personal, um das gesamte Aufgabenspektrum abzudecken." Führende SPD-Politiker sprechen sich ebenfalls gegen die Wehrpflicht aus. Zum Artikel

Wie sich der Krieg verändern könnte. Die russischen Truppen stoßen auf mehr Widerstand als erwartet. Nun sieht es so aus, als würden sie ihre Taktik ändern - mit möglicherweise verheerenden Folgen für die Zivilbevölkerung. Zum Artikel (SZ Plus)

Appelle gegen das Blutvergießen. Während Putin seine Streitkräfte vorrücken lässt, spricht sich das Europaparlament in einer nicht bindenden Resolution für eine Aufnahme der Ukraine in die EU aus. Kiew und Moskau planen ein weiteres Treffen. Zum Artikel

Andrej Voronin: "Für Putin habe ich nur Verachtung übrig". Der Ukrainer, ehemaliger Bundesligaprofi und zuletzt Assistenztrainer bei Dynamo Moskau, hat Russland am Tag des Kriegsbeginns fluchtartig verlassen. Im Interview spricht er über die Katastrophe in seiner Heimat. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Deutschland streicht alle Länder von Corona-Hochrisikoliste. Die Regelung tritt am Donnerstag in Kraft, teilt das Robert-Koch-Institut mit. Eine Einstufung als Hochrisikogebiet erfolge nur noch für solche Länder, in denen Virusvarianten stark verbreitet sind, die im Vergleich zu Omikron eine höhere Gefahr für bedrohliche Erkrankungen besitzen. US-Präsident Biden stimmt die Vereinigten Staaten auf ein Leben nach der Pandemie ein. Der Virologe Drosten warnt, die Pandemie sei noch nicht vorbei. Zum Artikel

Weltklimabericht sieht Tiere und Pflanzen an der Belastungsgrenze. Erstmals heißt es in dem Bericht, dass Arten aufgrund des Klimawandels ausgestorben seien. Dieser habe bereits "erhebliche Schäden" verursacht, zunehmend auch "unumkehrbare Verluste" für Ökosysteme an Land, an den Küsten, in den Flüssen und Seen sowie im Meer. Das Ausmaß und die Stärke der Auswirkungen des Klimawandels seien größer, als bisher geschätzt wurde. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Ein Vertrag im Zentrum des Skandals. Wofür bekam Berater Kurt Diekmann vom DFB viel Geld? Eine scheinbar harmlose Frage, die aber nicht beantwortet wird. Der DFB hält die Sache für erledigt, bisher unveröffentlichte Prüfberichte kommen zu einem ganz anderen Schluss. SZ-Recherchen zeigen, wie massiv die Verantwortlichen im DFB die Aufklärungsarbeiten behindert haben sollen. Zum Artikel (SZ Plus)

Union zieht ins Halbfinale des DFB-Pokals ein. Nach Fehltritten von Torwart Smarsch und Verteidiger Medic unterliegen die Fußballer des FC St. Pauli mit 1:2 beim 1. FC Union Berlin. Die Hauptstädter sind nun nur noch ein Spiel vom Finale im Olympiastadion entfernt. Zum Artikel

Außerdem wichtig:

Bester Dinge

Durch die Decke gegangen. Ein Meteorit kracht in Costa Rica in eine Hundehütte - und macht sie damit ziemlich wertvoll. Zum Artikel