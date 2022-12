Von Katja Guttmann

Was heute wichtig ist

Biden umwirbt Afrika bei Gipfeltreffen. Der US-Präsident möchte den Kontinent enger an den Westen binden und lädt 49 Staatschefs ins Weiße Haus. Er sagt für die kommenden Jahre 55 Milliarden Dollar an Investitionen zu. Doch viele Gäste sind skeptisch, denn Biden empfängt keinen der Regierungschefs zu bilateralen Treffen. Das verstärkt die Befürchtungen, von den USA weiter nur als monolithischer Block wahrgenommen zu werden. Zum Artikel

Hinweise auf Faesers Kandidatur als hessische Ministerpräsidentin verdichten sich. In der SPD gilt das quasi als ausgemacht, bestätigen führende Sozialdemokraten aus Hessen der Süddeutschen Zeitung. Eine Kandidatur der Bundesinnenministerin brächte aber die von Kanzler Scholz verfügte Geschlechterparität im Kabinett in Gefahr. Ein Sieg Faesers in Hessen hingegen dürfte seine Position stärken. Zum Artikel (SZ Plus)

Heil nennt Erhöhung des Rentenalters "falsch und unfair". Die "entscheidende Schlacht für die Zukunft der Rente wird am Arbeitsmarkt geschlagen", sagt der Bundesminister für Arbeit und Soziales. Er fordert deshalb mehr qualifizierte Zuwanderung. Zudem sollten auch mehr Frauen arbeiten. Zum Artikel

Istanbuls Oberbürgermeister Imamoğlu mit Politikverbot belegt. Wird das Urteil bestätigt, verliert die türkische Oppositionspartei CHP einen ihrer aussichtsreichen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl - und Erdoğan einen gefährlichen Konkurrenten. Der Präsident muss momentan um seine Wiederwahl fürchten. Er hat in den vergangenen Monaten wegen der Wirtschaftslage und der hohen Inflation stark an Rückhalt verloren. Zum Artikel

Frankreich gewinnt gegen Marokko und trifft im Finale auf Argentinien. Der Titelverteidiger qualifiziert sich durch einen erschreckend kühlen 2:0-Sieg gegen Marokko für das Endspiel. Hernández und Frankfurts Kolo Muani machen die Tore. Marokko hat Pech mit dem Schiedsrichter und dem Pfosten. Im Endspiel treffen die Franzosen am Sonntag auf Argentinien. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV: Experten warnen vor Scharlach-Bakterien für Kinder. Auffallend viele Kinder stecken sich in Europa gerade mit Streptokokken-A-Bakterien an, die Scharlach verursachen. Alleine in England werden dieses Jahr über 6000 Fälle gemeldet. Die deutschen Praxen hat die Welle noch nicht voll erreicht. Aber das kann sich schnell ändern, sagen Experten. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Alles zum Krieg in der Ukraine

Rheinmetall baut neue Munitionsfertigung in Deutschland auf: Das doppelte Nein der Schweiz zur Lieferung von Flugabwehrmunition an die Ukraine hat sicherheitspolitische Fragen aufgeworfen und in Berlin für Verärgerung gesorgt. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall reagiert - und baut bis Mitte Januar Anlagen für sogenannte Mittelkalibermunition auf. Zum Artikel

Russische Botschaft warnt USA vor Export von "Patriot"-Raketen: Dies könne zu unabsehbaren Folgen führen, warnt die Gesandtschaft im Kurznachrichtendienst Telegram. In der kürzlich befreiten Stadt Cherson sind ukrainischen Angaben zufolge unter russischer Besetzung auch Kinder misshandelt worden. Zum Liveblog

Neue Leiterin der "Salzburger Festspiele" Marina Davydova: "Für Russland sehe ich keine Zukunft". Die Theaterkritikerin ist im März aus Moskau geflohen. Nun wird sie Leiterin des Schauspielprogramms der Salzburger Festspiele. Sie fürchtet, Russland zerstöre momentan sein kulturelles Leben. Künstler und Kulturschaffende seien in Strömen ins Ausland geflohen. Zum Artikel (SZ Plus)

EnBW-Vorstand schließt längeren Weiterbetrieb von Neckarwestheim aus. Im Interview betont Georg Stamatelopoulos, zuständig für den Bereich Energieerzeugung, ein noch längerer Betrieb des baden-württembergischen Atomkraftwerks sei keine Option. Dass Stromunternehmen in der Krise hohe Gewinne einfahren, sei notwendig, um Investitionen in die Energiewende zu ermöglichen. Zum Artikel (SZ Plus)