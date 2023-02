Von Kassian Stroh

Alles zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Internationale Studie: Welt ist beim Krieg in der Ukraine gespalten. Die Menschen vieler europäischer Staaten sind der Meinung, die Ukraine müsse alle Gebiete zurückerobern. In Indien, der Türkei und in Russland dagegen ist man für ein rasches Ende des Konflikts, auch wenn die Ukraine dabei Gebiete verlieren sollte. Auch in der Frage, wie man mit Russland umgehen soll, zeigt sich weltweit ein sehr unterschiedliches Bild. Zum Artikel (SZ Plus)

Viel Diplomatie vor dem ersten Jahrestag. An diesem Mittwoch berät sich US-Präsident Biden in Warschau mit Regierungschefs aus Mittel- und Osteuropa. Chinas höchster Außenpolitiker weilt in Moskau, in New York tritt die UN-Vollversammlung zusammen. BND-Präsident Kahl sieht bei der russischen Führung keinen Willen zum Frieden. Zum Liveblog

Wagenknecht findet Bidens Rede "genauso gefährlich" wie Putins. Bei "Markus Lanz" verteidigt die Linken-Politikerin ihre umstrittene Position, alle Einwände der anderen Gäste der Talk-Runde perlen an ihr ab. Worüber man mit einem Aggressor verhandeln soll, der nicht verhandeln will, kann sie aber auch nicht erklären. Zur TV-Kritik (SZ Plus)

"Manifest für den Frieden": Käßmann nimmt nicht an Kundgebung von Wagenknecht und Schwarzer teil

Nord Stream 2: Ex-Bundespräsident kritisiert "Ausblendung der Wirklichkeit". Köhler spricht über seine Treffen mit dem damaligen wie heutigen russischen Präsidenten Putin. Bereits vor 20 Jahren habe er ihn als als Machtpolitiker kennengelernt, der Rohstofflieferungen als Waffe einzusetzen wusste. Spätestens seit der Annektierung der Krim sei klar gewesen, dass Putin einen "neuen russischen Imperialismus verfolgte". Zum Interview (SZ Plus)

Überfall auf die Ukraine: Interne Abläufe zeigen, wie unvorbereitet die SPD auf den Krieg war (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Dokument belastet verstorbenen Papst. Als Chef der Glaubenskongregation im Vatikan erlaubte Joseph Ratzinger, dass Priester H. die Heilige Messe nicht mit Wein, sondern mit Traubensaft abhalten durfte. Darum bat sein altes Erzbistum München und Freising und nannte als Grund: Der Geistliche habe zuvor unter Alkoholeinfluss Kinder missbraucht. Benedikt XVI. hatte zu Lebzeiten stets bestritten, als Bischof von den Vorwürfen gegen H. gewusst zu haben. Zum Artikel

Grüne und Union verlangen, Islamisches Zentrum Hamburg zu schließen. Die Einrichtung gilt als einer der wichtigsten Außenposten des iranischen Regimes in Deutschland, der Verfassungsschutz beobachtet sie seit Jahren. Grünen-Innenpolitikerin Kaddor fordert von Bundesinnenministerin Faeser ein rasches Verbot. Auch die Union sieht in dem Zentrum eine Bedrohung für Deutschland. Zum Artikel

Champions League: Frankfurt verliert 0:2. Die SSC Neapel zeigt bei der Eintracht, warum sie gerade die Serie A mit großem Vorsprung anführt. Die Italiener kombinieren stellenweise traumhaft - und die Hessen müssen auch noch eine rote Karte gegen ihren besten Stürmer verkraften. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen