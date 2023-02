SZ am Morgen

Der Machthaber in Minsk, Alexander Lukaschenko (li.), ist spätestens seit 2020 nur noch ein Herrscher von Wladimir Putins Gnaden. Nun beschreibt ein Dokument, wie sich Russland bis ins Jahr 2030 klammheimlich Belarus einverleiben will.

Was wichtig ist und wird.

Von Dimitri Taube

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Geheimes Kreml-Papier beschreibt Pläne für russische Übernahme von Belarus. Russland plant offenbar eine heimliche Annexion bis zum Jahr 2030. Das legt ein geleaktes Dokument aus der Moskauer Präsidialverwaltung nahe. Putins Strategen wollen das Land demnach politisch, wirtschaftlich und militärisch unterwandern. Zum Artikel (SZ Plus)

Neue Erdbeben in der Südosttürkei und in Syrien. Zwei Wochen nach der verheerenden Katastrophe bebt in der Region wieder die Erde. Erneut rennen Menschen panisch auf die Straße und retten sich aus einstürzenden Gebäuden. Mindestens drei Menschen sterben, 213 kommen ins Krankenhaus. Zum Artikel

MEINUNG Baerbocks und Faesers wertvolle Reise an diesem Dienstag ins türkische Erdbebengebiet (SZ Plus)

Israel beschließt umstrittenes Gesetz zur Justizreform. Ministerpräsident Netanjahu spricht von einem "großartigen Tag", doch Kritiker warnen, dass die Gesetzesänderungen Israels demokratische Kontrollen und Gleichgewichte beeinträchtigen, die Korruption fördern und zu diplomatischer Isolation führen werden. Zum Artikel

Von der Betriebsrente soll künftig mehr übrig bleiben. Millionen Ruheständler in Deutschland haben viel weniger von ihrer betrieblichen Altersvorsorge als erhofft. Kanzler Scholz hat nun versprochen, das zu ändern - doch das dürfte teuer werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Biden und Putin mit Ansprachen zum Krieg. Kurz bevor sich der Kriegsbeginn in der Ukraine zum ersten Mal jährt, wollen der US-Präsident und Russlands Staatschef an diesem Dienstag Reden halten. Belarus stellt eine bis zu 150 000 Mann starke Freiwilligenarmee auf. Zum Liveblog

Treffen in Brüssel: Außenminister der Europäischen Union beraten über Militärhilfe für die Ukraine

Meloni plant Besuch in der Ukraine. Die italienische Premierministerin hat sich lange Zeit gelassen, nach Kiew zu reisen. Nun will sie kommen - mit dem Versprechen, weitere Waffen zu liefern und den Wiederaufbau mitzuorganisieren. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen