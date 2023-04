Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Chinesische Beteiligung am Hamburger Hafen könnte kippen. Es ist eine Kehrtwende zu den bisherigen Einschätzungen der Bundesregierung: Das beim Bundesinnenministerium angesiedelte Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik kommt zu dem Schluss, dass es sich beim Container-Terminal Tollerort um kritische Infrastruktur handelt, es also als besonders schützenswert gilt. Der geplante Einstieg des chinesischen Cosco-Konzerns steht damit wieder infrage. Zum Artikel (SZ Plus)

Macron pocht weiter auf "europäische Souveränität". Frankreichs Präsident beharrt trotz heftiger Kritik auf seiner Idee der europäischen Autonomie gegenüber den USA. Europa müsse in der Weltpolitik eine souveräne, eigenständige Rolle spielen, auch im Umgang mit China. Zum Artikel (SZ Plus)

Biden besucht irische Insel. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Karfreitagsabkommens reist der US-Präsident erstmals während seiner Amtszeit in die Heimat seiner Vorfahren. In Belfast wird er den britischen Premier Sunak treffen und will eine Rede an der Ulster University halten. Biden will außerdem die Repräsentanten von fünf nordirischen Parteien treffen - offenbar um zu vermitteln. Nordirland hat seit mehr als einem Jahr keine Regierung, weil sich die Parteien nicht einigen können. Zum Artikel (SZ Plus)

Fridays for Future kritisiert Protestformen der Letzten Generation. Die einen Klimaschützer werfen den anderen vor, die Gesellschaft zu spalten. "Die Klimakrise braucht gesamtgesellschaftliche Lösungen und die finden und erstreiten wir nur gemeinsam und nicht, indem wir Menschen im Alltag gegeneinander aufbringen", sagt Sprecherin Annika Rittmann. Zum Artikel

FC Bayern geht 0:3 in Manchester unter. In einem Champions-League-Spiel auf sehr hohem Niveau deutet bis zur 70. Minute wenig auf ein deutliches Ergebnis hin. Dann nutzt Manchester City die individuellen Fehler der Münchner effizient aus. Der FC Bayern steht vor dem Ausscheiden. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Alles zum Krieg in der Ukraine

In den USA werden Erinnerungen an Snowdens Veröffentlichungen wach. Mehr als hundert Geheimdokumente sind veröffentlicht worden und die US-Dienste haben im Moment mehr Fragen als Antworten. Hat das Leck wie im Fall des Whistleblowers Snowden das Potenzial, den US-Geheimdienstapparat durcheinander zu wirbeln? Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis die Vorgänge auch innenpolitisch zum Thema werden und sich Präsident Biden äußern muss. Zum Artikel (SZ Plus)

Ukraine exportiert offenbar wieder Strom. Nach sechs Monaten Pause wegen der russischen Angriffe kann das Land nun wohl wieder Strom nach Moldau liefern. Der eigene Bedarf sei inzwischen wieder zu 100 Prozent gedeckt, sagt Energieminister Haluschschtenko. Moskau meldet den Test einer Interkontinentalrakete. Zum Liveblog