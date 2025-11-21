Trump drückt bei Ukraine-Deal aufs Tempo. Noch vor Ablauf der kommenden Woche soll Kiew dem amerikanischen 28-Punkte-Plan zustimmen. Der US-Präsident will offenbar mit außenpolitischen Erfolgen von innenpolitischen Widrigkeiten ablenken. (SZ Plus) Zum Artikel

MEINUNG Ukraineplan: In Trumps Welt (SZ Plus)

Kapitulation und Scheidung. Donald Trump hat die Europäer bei seinem Plan für die Ukraine nicht nur nicht einbezogen, die Inhalte widersprechen auch direkt ihren Sicherheitsinteressen. Und Kiew fordert er letztlich zur Kapitulation auf. (SZ Plus) Zum Artikel

Ukraine und Russland: Das sind die 28 Punkte des US-Plans

Ukraine: „Unser Land steht nicht zum Verkauf“. Schon wieder wird die Ukraine von der US-Regierung zu einem Plan für einen Frieden gedrängt, der eher eine Kapitulation bedeutet. Ein Dilemma für Präsident Selenskij, der innenpolitisch schon geschwächt ist, aber auch Trump nicht vor den Kopf stoßen will. (SZ Plus) Zum Artikel

Überblick in Karten: Wo die Front aktuell verläuft

Was heute wichtig war

EXKLUSIV Bahn-Mitarbeiter verlieren Vertrauen in interne Warnsysteme. Viele Eisenbahner melden zwar ständig Störungen oder Gefahren im Netz, fühlen sich dann aber alleingelassen. Einer Umfrage zufolge erhalten die meisten selten oder nie Rückmeldungen zu ihren Hinweisen. (SZ Plus) Zum Artikel

Frauenfeindliche Straftaten nehmen zu. Das Bundeskriminalamt stellt Lagebilder zur häuslichen wie zur geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen vor. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 308 Frauen und Mädchen gewaltsam getötet. Innenminister Dobrindt verspricht mehr Präventionsarbeit. (SZ Plus) Zum Artikel

Merz fliegt trotz vieler Absagen nach Südafrika. Der Bundeskanzler will am G-20-Treffen teilnehmen, obwohl andere Staats- und Regierungschefs sich nicht die Mühe machen. Deutschland hat ein Interesse daran, das Forum der Wirtschaftsnationen zu erhalten. Und auch die Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten soll vertieft werden. (SZ Plus) Zum Artikel

Scholz nennt Nord-Stream-Bau eine „strategische Fehlentscheidung“. Der Altkanzler muss als Zeuge im Nord-Stream-Untersuchungsausschuss aussagen. Erstmals spricht er öffentlich über einen Deal, den er den USA angeboten hatte. (SZ Plus) Zum Artikel

Weitere wichtige Themen