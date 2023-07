Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Experten fordern Zerschlagung der Deutschen Bahn. Die Monopolkommission - ein unabhängiges Gremium, das die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen berät - fordert eine Umstrukturierung des Konzerns. An diesem Dienstag übergibt Kommissionschef Jürgen Kühling dem Bundesverkehrsministerium das "Sektorgutachten Bahn". Darin schlagen die Berater mehr Wettbewerb im Bahnsektor und die wirtschaftliche Trennung von Infrastruktur- und Zugbetreibern vor. Zum Artikel (SZ Plus)

Ampelkoalition streitet weiter übers Geld. Die Bundesregierung einigt sich auf einen Haushaltsentwurf für 2024 und die Etatplanung bis 2027. Streit gibt es aber noch um die Finanzierung der Kindergrundsicherung. Regierungssprecher Hebestreit und Vertreter der beteiligten Ministerien bemühen sich, den Konflikt herunterzuspielen. Hebestreit sagt, Kanzler Scholz sei zuversichtlich, dass man sich bis zum Ende der Sommerpause im September auf ein gemeinsames Konzept einigen könne. Zum Artikel

Klimakrise: Zehnter zu heißer Juni in Folge. Erneut lagen die Temperaturen im vergangenen Monat über dem langjährigen Durchschnitt. Auch bei Trockenheit und Sonnenstunden war der Juni überdurchschnittlich. Im Rhein-Main-Gebiet war es nicht nur am heißesten, es fiel auch der wenigste Regen. In Ostdeutschland gab es dagegen etwas mehr Niederschlag. Finden Sie mit dem interaktiven SZ-Wetter-Dashboard heraus, wie heiß und trocken es bei Ihnen war. Zum Artikel (SZ Plus)

Scholz besprach vertraulich mit Potsdamer Unternehmern deren LNG-Offensive. Im Herbst 2022 traf sich der Kanzler zu einem Gespräch mit dem Steuerberater Stephan Knabe und dem Immobilienunternehmer Ingo Wagner. Die beiden durften später das erste Terminal für Flüssigerdgas (LNG) an der Ostsee in Lubmin betreiben. Mit LNG hatten sie zuvor nichts am Hut, aber sie konnten die Finanzierung stemmen. Hinter Knabe steht ein Knäuel aus Firmen, Stiftungen und Beteiligungen. Die Energiebranche fragt sich nun, ob die Bundesregierung genau hingeschaut hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Westjordanland: Israel setzt Angriffe fort. Bei Luftangriffen und Gefechten am Boden seien mindestens neun Menschen getötet worden, teilt das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Etwa 100 weitere Palästinenser seien verletzt worden, 20 von ihnen lebensgefährlich. Zum Artikel

Selenskij dankt Scholz für Flugabwehr und bittet um mehr Hilfe. "Die brillanten Iris-T-Systeme haben sich als sehr wirksam beim Schutz unseres Luftraums erwiesen", sagt der ukrainische Präsident und bittet zugleich um noch mehr Unterstützung. "Leider hat unser Land nicht genügend hochqualitative Flugabwehrsysteme, um unser ganzes Gebiet zu schützen und alle feindlichen Ziele zu zerstören." Russland nutze diese Schwäche aus. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

