Baerbock trifft bei Sommerreise auf Kritiker des Politikbetriebs. Unter dem Motto "Gemeinsam stark" reist die Außenministerin nach schwierigen Regierungswochen in Berlin quer durch Deutschland. Die Grünen-Politikerin will auf ihrer Tour "offen und ehrlich" mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, vorzugsweise mit den Engagierten im Land. Bei ihrem ersten Stopp in Sachsen muss sie sich allerdings auch als "Kriegstreiberin" betiteln lassen. Zum Artikel

Wasserknappheit: Grundwasserpegel wird sinken Deutschland hat nach konservativen Berechnungen in den letzten 15 Jahren 0,76 Kubikkilometer Grundwasser pro Jahr verloren. Das übersteigt den jährlichen Trinkwasserverbrauch von Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt zusammen. Der Mangel wird sich mit der Klimakrise noch verschärfen. Wissenschaftler fordern zum Beispiel ein verbessertes Grundwassermanagement. Zum Artikel (SZ Plus)

Aus kolumbianischem Dschungel gerettete Kinder aus Krankenhaus entlassen. Sie überlebten ein Flugzeugunglück und 40 Tage allein im Regenwald. Jetzt haben die Kinder das Krankenhaus in Bogotá verlassen. Die Geschwister sind vorerst in ein Heim verlegt worden. Die Großeltern mütterlicherseits haben das Sorgerecht beantragt. Zum Artikel

Tötung von Bären im Trentino unrechtmäßig. Der Staatsrat, die zweite Instanz der italienischen Verwaltungsgerichtsbarkeit, gibt einer Klage von Tierschützern Recht. Demnach war die Tötung zweier Bären Ende April unverhältnismäßig und unvereinbar mit nationalem und europäischem Recht. Eines der Tiere hatte zuvor einen Jogger getötet. Zum Artikel

Wimbledon: Tunesierin Jabeur könnte die erste afrikanische Grand-Slam-Siegerin werden. Im Frauen-Finale von Wimbledon stehen sich an diesem Samstag die Tunesierin Ons Jabeur und die Tschechin Marketa Vondrousova gegenüber. Beide verfügen über ein Künstlerhändchen - und haben Monate des Trübsinns hinter sich. Zum Artikel

