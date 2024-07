Baerbock verzichtet auf Kanzlerkandidatur. In einem CNN-Interview erklärt die Außenministerin, sich voll und ganz auf ihre aktuelle Rolle konzentrieren zu wollen. Angesichts der derzeitigen Weltlage mit dem russischen Angriffskrieg und der Situation im Nahen Osten "braucht es mehr, nicht weniger Diplomatie", sagt sie. Zum Artikel (SZ Plus)

USA wollen "Tomahawk"-Marschflugkörper und Hyperschallwaffen in Deutschland stationieren. Die Vereinigten Staaten verstärken die Abschreckung zum Schutz der Nato-Partner in Europa. Dazu sollen in der Bundesrepublik von 2026 an Marschflugkörper vom Typ Tomahawk und andere weitreichende Waffen wie neue Hyperschallwaffen stationiert werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der beiden Länder. Zum Artikel

Der Rückhalt für Biden bröckelt weiter. Auf dem Nato-Gipfel scheint sich der US-Präsident vorerst vom Druck der Demokraten befreit zu haben. In einem TV-Interview aber geht die Demokratin Nancy Pelosi auf Distanz zu Biden, ein weiterer Kongressabgeordneter ruft ihn zum Rückzug auf. Auch Hollywood-Schauspieler Clooney äußert sich und sieht Biden "den Kampf gegen die Zeit" verlieren. Zum Artikel

Macron wirbt in offenem Brief für pluralistische Koalition im Parlament. Frankreichs Präsident äußert sich zum ersten Mal über den Ausgang der vorgezogenen Parlamentswahlen. Niemand habe gewonnen, schreibt er, keiner der drei großen Blöcke verfüge über eine Mehrheit der Sitze in der Assemblée Nationale. Darum brauche es nun eine Mehrheit jener Parteien, die sich gegen die extreme Rechte vereint hatten, um den Rassemblement National von Marine Le Pen zu schlagen. Zum Artikel

Taiwan meldet Rekordzahl chinesischer Militärflugzeuge. Peking schickt zurzeit beinahe täglich Jets zu Übungen in die Meerenge zwischen China und Taiwan. In den vergangenen 24 Stunden zählte das taiwanische Verteidigungsministerium sogar 66 Militärflugzeuge - ein Rekordwert in diesem Jahr, wie die Behörde mitteilt. 56 davon hätten die inoffizielle Mittellinie in der Meerenge überflogen. Zum Artikel

Ollie Watkins schießt England ins EM-Finale - Niederlande sind raus. Das phasenweise spektakuläre Halbfinal-Duell entscheiden die Engländer mit 2:1 für sich. Xavi Simons bringt die Niederländer früh 1:0 in Führung, Harry Kane gleicht zeitnah per Foulelfmeter aus. Das entscheidende Tor fällt schließlich kurz vor dem Abpfiff. Am Sonntag wartet nun die Mannschaft aus Spanien im Endspiel in Berlin. Zum Artikel (SZ Plus)

