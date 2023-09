Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), trifft am Sonntagabend mit dem Zug zu einem geheim gehaltenen Besuch in der ukrainischen Hauptstadt ein.

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Baerbock reist nach Kiew und sichert langfristige Unterstützung zu. Die Außenministerin ist am Montagmorgen zu einem aus Sicherheitsgründen zuvor nicht angekündigten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen. Bei ihrem vierten Besuch soll es in den Gesprächen vor allem um die EU-Beitrittsperspektive der Ukraine, die Vorbereitungen auf den Winter und die von Russland entführten Kinder gehen. Zum Artikel

Steinmeier verteidigt Waffenhilfe für die Ukraine. Für Christen wie ihn seien Waffenlieferungen ein moralisches Dilemma, sagt der Bundespräsident auf dem Kongress einer katholischen Laiengemeinschaft. Aber im Fall der Ukraine seien sie begründet. Das Publikum applaudiert eher zögerlich. Offenbar haben sich viele Besucher des Friedenstreffens pazifistischere Aussagen gewünscht. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Bayern kämpft erneut gegen den Länderfinanzausgleich. Mit dem Ausgleichsmechanismus werden Milliardensummen zwischen den Bundesländern verschoben. Das will die CSU-geführte Regierung nicht mehr hinnehmen - und hat vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegen die jetzigen Regeln geklagt. Als einziges Land habe es der Freistaat geschafft, vom Nehmerland, das er bis in die Achtzigerjahre war, zum "dauerhaften Geberland" zu werden, argumentiert Bayerns Finanzminister Füracker. Andere Bundsländer müssten sich mehr anstrengen, um diesem Beispiel zu folgen. Zum Artikel (SZ Plus)

Marokkos Regierung kündigt Sonderfonds für Erdbebenhilfe an. Mit dem Fonds soll beispielsweise die Absicherung beschädigter Häuser unterstützt werden. Trotz diplomatischer Spannungen bietet auch Algerien Unterstützung an, um seinem Nachbarn nach dem verheerenden Erbeben mit mehr als 2000 Toten zu helfen. Bislang hat Marokko nach Angaben des Innenministeriums aber nur die Hilfsangebote der befreundeten Länder Spanien, Katar, Großbritannien und Vereinigte Arabische Emirate angenommen. Zum Artikel

Spaniens Verbandschef Rubiales kündigt Rücktritt an. Drei Wochen nach dem Ausbruch der "Kuss-Affäre" erklärt Rubiales seine Demission - und hält daran fest, dass der umstrittene Kuss beim Frauen-WM-Finale in Sydney mit der Einwilligung von Jenni Hermoso erfolgt sei. Der Chef des spanischen Fußballverbandes kündigt auch an, seinen Posten als Vizepräsident der UEFA niederlegen zu wollen. Zum Artikel

Tennis-Profi Djokovic triumphiert zum vierten Mal bei den US Open. Djokovic braucht drei Stunden und 17 Minuten, um Medwedew am Sonntag in New York zu besiegen. Damit hat der Serbe zum vierten Mal die US Open gewonnen und mit seinem 24. Grand-Slam-Titel Tennis-Geschichte geschrieben. Denn mit 36 Jahren krönte er sich zum ältesten US-Open-Sieger in der Profi-Ära. Mit seinem Sieg löst Djokovic den Spanier Alcaraz als Nummer eins der Weltrangliste ab. Zum Artikel

Bund muss mehr für die Sozialpolitik zahlen. Höhere Ausgaben für Rentner, mehr Aufgaben für die Arbeitsagenturen: Der Bundesrechnungshof erwartet in den kommenden Jahren zusätzliche Kosten, wie aus einem Bericht für den Haushaltsausschuss des Bundestages hervorgeht. Auch die Sozialbeiträge könnten dadurch weiter steigen. Zum Artikel

Baden-Württemberg leidet unter Lehrermangel. In dieser Woche startet das neue Schuljahr. Doch noch immer fehlen Hunderte Lehrkräfte. "Bereits am ersten Schultag müssen sich Schüler und ihre Eltern auf Unterrichtsausfall einstellen", kritisiert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Zum Artikel

Interview mit Bildungspsychologe Thomas Götz: Schüler langweilen sich während rund 30 Prozent der Unterrichtszeit (SZ Plus)

FDP und Grüne streiten erneut um sichere Herkunftsländer. Eben erst hat die Bundesregierung sich darauf verständigt, dass Asylbewerber aus Georgien und Moldau künftig schneller abgeschoben werden können. Schon hat die nächste Auseinandersetzung begonnen. Die Liberalen sprechen sich dafür aus, auch den Maghreb-Staaten den Status als sicheres Herkunftsland zu geben. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien: Offenbar Einigung über Hilfslieferungen nach Bergkarabach

Vermisstenfall: 86-Jähriger aus Rheinland-Pfalz irrt tagelang durch bayerischen Bergwald

Lufthansa-Tochter: Eurowings vor erstem Jahresgewinn

Ironman-WM: Triathlet Jan Frodeno verpasst im letzten Rennen seiner Karriere den vierten Titel