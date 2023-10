Vorsitz im US-Repräsentantenhaus: Republikaner einigen sich auf Nachfolger für Kevin McCarthy. Steve Scalise soll als "Speaker" in Zukunft die Sitzungen in der Kongress-Kammer leiten. Er setzt sich gegen einen Kandidaten durch, den der frühere US-Präsident Trump vorgeschlagen hatte. McCarthy war in einem internen Machtkampf von erzkonservativen Kollegen gestürzt worden. Zum Artikel (SZ Plus)

Neue Hinweise zur zerstörten Gaspipeline zwischen Finnland und Estland. In den beiden Ländern geht man davon aus, dass die "Balticconnector" absichtlich zerstört wurde. Die finnische Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts auf schweren Vandalismus. Das Betreiberunternehmen Gasgrid schätzt, dass die Reparatur mindestens fünf Monate dauern wird. Zum Artikel (SZ Plus)

EU-Abstimmung über Glyphosatverbot. Am Ende dieser Woche könnte eine Entscheidung über die Zukunft des Pflanzenvernichtungsmittels fallen: Ein Entwurf für eine Verordnung der EU-Kommission sieht vor, dessen Zulassung zu verlängern. Landwirte dürften dann weitere zehn Jahre Unkrautvernichtungsmittel nutzen, die diesen Wirkstoff enthalten. Zum Artikel

Eskalation in Nahost

Sonderflüge für Deutsche aus Israel beginnen. An diesem Donnerstag sollen die ersten Maschinen aus Tel Aviv nach München und Frankfurt fliegen. Doch die Hotline für deutsche Staatsbürger zur Buchung der Sonderflüge war zuletzt vollkommen überlastet. Die Zahl der Toten im Gazastreifen steigt auf 1200. Zum Liveblog

Israel droht ein Drei-Fronten-Krieg. Die Hamas feuert weiter Raketen ab, obwohl Israel ihre Stellungen in Gaza massiv bombardiert. Auch im Norden gibt es Beschuss: Erstmals seit Kriegsbeginn kommen Raketen nicht nur aus dem Libanon, sondern auch aus Syrien. Zum Artikel (SZ Plus)

Emir von Katar besucht Berlin. Scheich Tamim bin Hamad al-Thani trifft an diesem Donnerstag Bundespräsident Steinmeier, Kanzler Scholz und Außenministerin Baerbock. Katar pflegt enge Kontakte zur Hamas und zahlte lange deren Gehälter - mit Billigung Israels. Vom Besuch des Emirs erhofft sich die Bundesregierung Hilfe für die Geiseln der Terroristen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen