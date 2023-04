Von Oliver Klasen

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Zehn Prozent der Deutschen sind arbeitssüchtig. Wer arbeitssüchtig ist, hat häufig auch gesundheitliche Probleme, etwa Rückenschmerzen, Schlafstörungen oder Depressionen. Das geht aus einer Studie für die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Die Betroffenen arbeiten nicht nur sehr viel, sondern auch zwanghaft. Sie fühlen sich verpflichtet, auch wenn der Job keinen Spaß macht. Zum Artikel (SZ Plus)

Scharfe Kritik an Macrons China-Aussagen. Der französische Präsident hatte nach einem Besuch in Peking gefordert, in der Taiwan-Frage dürfe Europa kein Mitläufer der USA sein. Manche sehen in solchen Äußerungen eine Gefahr für die transatlantischen Beziehungen. So sagt etwa CDU-Außenpolitiker Röttgen, Macron scheine "von allen guten Geistern verlassen". Zum Artikel

Netanjahu holt entlassenen Verteidigungsminister zurück. Der israelische Ministerpräsident hatte Joav Gallant erst vor zwei Wochen aus dem Kabinett geworfen - im Streit über die umstrittene Justizreform. Angesichts der sich zuspitzenden Sicherheitslage im Land vollzieht Netanjahu nun eine Kehrtwende. Er und Gallant hätten ihre Meinungsverschiedenheiten ausgeräumt. Zum Artikel

Ausgerechnet in Italien schwächelt die grüne Partei. Nirgendwo sonst in Europa ist der Klimawandel so spürbar wie in Italien. Die Pegelstände des Po und des Gardasee sind auch in diesem Jahr wieder besorgniserregend niedrig. Doch die italienischen Grünen kommen bei nationalen Wahlen nur auf drei Prozent. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Verlage verdienen mit alten Abiturprüfungen Millionen. Der Staat könnte Abiturientinnen und Abiturienten die Prüfungsaufgaben aus früheren Jahren kostenlos zur Verfügung stellen. Stattdessen überlassen die Bundesländer die Inhalte oft für wenig Geld privaten Verlagen - und die machen damit gute Geschäfte. Zum Artikel (SZ Plus)

Guardiola will endlich die Champions League gewinnen. Im Viertelfinale trifft der Katalane mit Manchester City an diesem Dienstag auf den FC Bayern mit dessen neuen Trainer Tuchel. Aber gerade in einem Duell wie diesem droht Guardiola eine Gefahr: die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn zu überschreiten. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Hunderttausende Ukrainer wohl verschleppt. Häufig verschwinden Männer aus besetzten Städten und Dörfern - die Angehörigen erfahren meist nichts. Viele der Betroffenen werden offenbar in sogenannte Filtrationslager gebracht. Welches Ausmaß die Verschleppung erreicht hat, ist unklar. Russische Medien berichten, seit Kriegsbeginn seien mehr als 5,3 Millionen Menschen aus der Ukraine als "Flüchtlinge" nach Russland gekommen, davon 738 000 Kinder. Zum Artikel (SZ Plus)

USA halten Veröffentlichung geheimer Dokumente für "sehr ernst". Aus Washington heißt es, das Pentagon prüfe mögliche Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Die Ukraine und Russland tauschen gut 200 Gefangene aus. In einem offenen Brief wirbt die russische Privatarmee Wagner um Freiwillige für den Einsatz im Kriegsgebiet. Zum Liveblog

Weitere wichtige Themen