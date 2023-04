In Tel Aviv hat es am Freitagabend einen Anschlag gegeben.

Von Oliver Klasen

Was heute wichtig ist

Italienischer Tourist bei Anschlag in Tel Aviv getötet. Ein Autofahrer fährt vorsätzlich in eine Menschengruppe; als der Fahrer eine Waffe ziehen will, erschießt ihn ein Polizist. Schon seit Tagen kommt das Land nicht zur Ruhe. Aus dem Gazastreifen und dem Südens Libanons fliegen Raketen, Israels Militär antwortet mit Luftschlägen. Zum Artikel

Bundesregierung will die Finanzierung der Pflege neu regeln. Zum 1. Juli werden die Beiträge für die Pflegeversicherung angehoben. Der Standardbeitrag beträgt 3,4 Prozent des Bruttoeinkommens, Kinderlose zahlen mehr, Menschen mit zwei oder mehr Kindern weniger. Gesundheitsminister Lauterbach verspricht aber auch eine Ausweitung der Leistungen. Zum Artikel (SZ Plus)

Papst verzichtet auf Kreuzweg. Wegen der kühlen Temperaturen sagte Franziskus überraschend seine Teilnahme an einer Andacht am Kolosseum in Rom ab. Zum Artikel

Gericht in Texas setzt Zulassung für Abtreibungspille aus. Mifepriston ist eines von zwei Medikamenten, die in den USA für Schwangerschaftsabbrüche eingesetzt werden. US-Präsident Biden kritisiert die Gerichtsentscheidung als "beispiellosen Schritt". Zum Artikel

EXKLUSIV Union will Kanzleramtschef ins Visier nehmen. Kaum jemand steht Olaf Scholz so nahe wie Wolfgang Schmidt. Im geplanten Untersuchungsausschuss, der der Steuerbetrugsfall der Hamburger Warburg-Bank beleuchten soll, soll das Verhalten Schmidts thematisiert werden. Besonders mit Versuchen, die Berichterstattung zu beeinflussen, könnte der Kanzleramtschef Grenzen überschritten haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Bluttat bei Zeugen Jehovas: Vater des Amok-Schützen wandte sich an Sozialpsychiatrischen Dienst. Auch die Waffenbehörde in Hamburg wurde auf die psychischen Probleme des Sportschützen hingewiesen. Sie besuchte den 35-Jährigen, sah aber keinen Grund, ihm die Waffe wegzunehmen. Zum Artikel

Wunsiedel:Spuren deuten auf Tatbeteiligung eines Elfjährigen hin. Nach dem Tod eines zehnjährigen Mädchens in einer Kinderhilfe-Einrichtung in Oberfranken liegen erste Ergebnisse der Spurenanalyse des Landeskriminalamts vor. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, aber es ist offen, ob mehrere Personen an der Tat beteiligt waren. Die verdächtige Junge ist noch nicht strafmündig und wurde präventiv in einer gesicherten Einrichtung untergebracht. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Habeck will Tricksereien bei Russland-Sanktionen unterbinden. Beim Kampf gegen die illegale Umgehung dieser Sanktionen könne Deutschland von Dänemark lernen, sagt der Wirtschaftsminister. Der ukrainische Präsident Selenskij äußert sich zu einem Vorschlag von Brasiliens Präsident Lula da Silva zur Aufgabe der Krim. Der vor einer Woche verhaftete US-Journalist Evan Gershkovic ist in Russland wegen Spionage angeklagt worden. Zum Liveblog

Nato-Staaten diskutieren über mögliche Nachkriegsordnung. Wie geht es weiter, wenn der Krieg in der Ukraine endet? Darüber wird hinter den Kulissen in den westlichen Ländern längst debattiert. In dieser Woche treffen sich die Nato-Außenminister in Brüssel. Dabei geht es auch um Sicherheitsgarantien für die Ukraine - und um die Frage, welche Drohkulisse nötig ist, um Russland langfristig abzuschrecken. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen