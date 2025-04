US-Regierung erhöht Druck auf Ukraine. Die Amerikaner beklagen, dass der ukrainische Präsident Selenskij einem Gebietsverzicht nicht zustimmen mag. US-Vizepräsident Vance stellt den Ukrainern nun ein Ultimatum. Es sei an der Zeit, dass sie dem US-Friedensplan zustimmten, andernfalls würden sich die Vereinigten Staaten aus dem Verhandlungsprozess zurückziehen. Zum Artikel

Exklusiv „Der Kreml testet, wie weit er gehen kann“. Beim DHL-Anschlag im vergangenen Sommer hätten Menschen sterben können, sagt der litauische Außenminister Kęstutis Budrys – und alles deute auf Russland als Drahtzieher hin. Er erwartet vom Westen eine offensivere Reaktion auf solche Sabotageakte. Zum Interview (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Mehrheit der Deutschen unterschätzt Verteuerungen durch CO₂-Preis. Von 2027 an wird der CO₂-Preis für den Verkehr- und Gebäudebereich voraussichtlich deutlich steigen. Dass damit Autofahren und Heizen mit fossilen Brennstoffen teurer wird, scheinen laut einer Umfrage viele Menschen in Deutschland nicht zu wissen. Nur fünf Prozent der Befragten schätzen die jährlichen Mehrkosten, die sich ergeben, realistisch ein. Knapp ein Viertel scheint gar nicht zu wissen, was der CO₂-Preis ist. Zum Artikel (SZ Plus)

BSW und Hunderte Bürger fechten Bundestagswahl an. Das Bündnis Sahra Wagenknecht will sein knappes Ausscheiden aus dem Bundestag überprüfen lassen. Auch wegen Problemen vieler Auslandsdeutscher, ihre Stimme abzugeben, gibt es Einsprüche. Nun muss der vom Bundestag gewählte Wahlprüfungsausschuss beraten und anschließend das Plenum entscheiden. Zum Liveblog über die Regierungsbildung

Zahl der Verletzten nach Erdbeben in Istanbul steigt auf mehr als 200. Mehrere Erdstöße erschüttern Istanbul am Mittwoch. Obwohl größere Schäden ausbleiben, bleibt die Lage angespannt. Denn Experten warnen vor einem möglichen weiteren Beben. Zum Artikel

Vor 50 Jahren: Blutige RAF-Geiselnahme in Botschaft in Schweden. Am 24. April 1975 stürmen RAF-Terroristen die westdeutsche Botschaft in Stockholm und nehmen vierzehn Geiseln. Ihre Nachfahren leiden bis heute am Trauma dieser mit einer Explosion endenden Bluttat. Am heutigen Donnerstag finden in Stockholm zwei Gedenkveranstaltungen statt. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen: