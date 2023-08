Von Oliver Klasen

Was heute wichtig ist

Dänemark und Niederlande dürfen "F 16" liefern. Die US-Regierung will beiden Nato-Partnern eine schnelle Weitergabe des Kampfjets nach Kiew ermöglichen. Die Ukraine hat zusätzliche Militärgüter aus Deutschland erhalten, darunter Startgeräte des Luftwaffenabwehrsystems Iris-T. Zwei Kriegsschiffe haben nach russischen Angaben einen ukrainischen Angriff mit einem unbemannten Boot nahe der Krim abgewehrt. Zum Ukraine-Liveblog

SPD-Chef Klingbeil "fassungslos" über Koalition. DDie Aufgabe der Regierung sei es, in der aktuellen Situation Sicherheit, Stabilität und Orientierung zu geben. "Ich dachte eigentlich, dass alle das verstanden haben", sagt der SPD-Chef. Er erwarte, dass die Regierung auf der Kabinettsklausur in Meseberg in der kommenden Woche Fortschritte bringe - sowohl in Bezug auf die Inhalte als auch, was den Umgang miteinander angehe. Zum Artikel

Trump fordert Prozessbeginn im April 2026. Der frühere US-Präsident ist wegen versuchten Wahlbetrugs und der Aufstachelung zum Sturm auf das Kapitol angeklagt. Nun will er den Prozessbeginn bis weit nach der nächsten Präsidentschaftswahl hinauszögern. Sonderermittler Jack Smith schlägt hingegen vor, am 2. Januar 2024 zu starten. Das Argument von Trumps Anwälten: Sie müssen sich erst durch 11,5 Millionen Seiten Papier arbeiten. Unteressen sagt Trump eine Pressekonferenz im Zusammenhang mit der Wahlbetrugsklage in Georgia auf Anraten seiner Anwälte ab. Zum Artikel

Lage in Bergkarabach verschärft sich. Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die abgeschiedene Region flammt gerade wieder auf. Seit Wochen schon blockieren aserbaidschanische Soldaten die einzige Straße in die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Exklave. Nicht einmal humanitäre Transporte dürfen passieren. Zum Artikel

Galeria will bis Dezember 3500 neue Mitarbeiter einstellen. Nach Abschluss der zweiten Insolvenzverfahrens hat das Unternehmen wieder große Pläne. Der neue Chef von Galeria Karstadt Kaufhof, Olivier van den Bossche, teilte der Lebensmittelzeitung mit, bereits neue Führungskräfte rekrutiert zu haben. Zum Artikel

Fußball-Bundesliga startet in die neue Saison. Das im Free-TV empfangbare Auftaktspiel bestreiten an diesem Freitag um 20.30 Uhr der SV Werder Bremen und Bayern München. Eine nicht ganz ernst gemeinte Betrachtung der 17 Bayern-Konkurrenten. Wer genau hinschaut, entdeckt an jedem Liga-Standort große und kleine Harry Kanes. Zur Übersicht (SZ Plus)

Werder Bremen: Nach turbulenten Zeiten sehnt sich der Verein nach Stabilität (SZ Plus)

Nadine Keßler beim DFB als Geschäftsführerin im Gespräch. Der Deutsche Fußball-Bund geht bei der Postenbesetzung womöglich neue Wege. Die frühere Nationalspielerin ist beim Verband eine Kandidatin für die Nachfolge des zurückgetretenen Oliver Bierhoff. Der DFB bestätigte einen entsprechenden Bericht - hat aber noch andere Kandidaten auf der Liste. Zum Artikel

