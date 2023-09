Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Aiwanger hat Fragenkatalog zu Flugblatt beantwortet. 25 Fragen hatte Ministerpräsident Söder seinem Vize zu dem antisemitischen Flugblatt gestellt - dieser hat am Freitagabend die Antworten darauf geschickt. Nun muss der Regierungschef entscheiden, ob er den Wirtschaftsminister gut einen Monat vor der Landtagswahl entlässt. Er hat angekündigt, fair, abgewogen und glaubwürdig vorgehen zu wollen. Zum Artikel (SZ Plus)

18 Jahre Haft für "Proud Boys"-Anführer wegen Verschwörung. Ein früher führendes Mitglied der rechtsextremen Gruppe bekommt die bisher höchste Gefängnisstrafe für seine Beteiligung am Sturm auf das US-Kapitol. Ethan Nordean galt Ermittlern als Antreiber. Das Urteil für den wichtigsten Anführer der "Proud Boys" fällt kommende Woche. Zum Artikel

EXKLUSIV "Ein Mercedes bleibt für viele Menschen erreichbar". Mercedes-Chef Källenius sieht die deutschen Autohersteller vor der anstehenden Mobilitätsmesse IAA gut gegen die chinesische Konkurrenz aufgestellt. "Die Preise, die die Chinesen in Deutschland aufrufen, sind überraschend hoch", sagt er der Süddeutschen Zeitung. Auch seien die deutschen Firmen technologisch nicht schlechter aufgestellt als die neuen Wettbewerber. Zum Interview (SZ Plus)

Xi Jinping brüskiert Indiens Premier Modi. Der chinesische Präsident wird offenbar nicht zum G-20-Gipfel nach Delhi kommen. Das dürfte die Spannungen zwischen beiden Ländern verschärfen. Denn ohne Xi Jinpings Anwesenheit wird das Treffen der wichtigsten Staatschefs in einer Woche ein ganzes Stück unwichtiger. Für den Gastgeber Indien und seinen Regierungschef wäre das ein Ärgernis - womöglich gönnt China seinem Nachbarland keinen Erfolg. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Sammer: "Seien wir doch mal ehrlich: Wir liegen am Boden!" Der frühere Spieler, Trainer und Sportvorstand des Deutschen Fußball-Bunds und des FC Bayern sieht den deutschen Fußball "in der größten Krise". Tugenden und Siegermentalität seien verloren gegangen. Der 55-Jährige fordert eine Kurskorrektur, einen starken DFB-Sportdirektor und er zeigt auf, was Bundestrainer Flick nun machen sollte. Zum Interview (SZ Plus)

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

USA liefern erstmals Uran-Munition an die Ukraine. Die Geschosse gelten als sehr effektiv, um gepanzerte Fahrzeuge zu bezwingen. Auch die in Aussicht gestellten Abrams-Panzer könnten damit ausgestattet werden. Russland berichtet, in der Nacht drei Angriffe auf der Krimbrücke abgewehrt zu haben. Zum Liveblog

Neue Korruptionsvorwürfe gegen Verteidigungsministerium. In Kiew sollen für die Armee überteuerte Jacken und Hosen eingekauft worden sein. Es ist nicht der erste entsprechende Fall - und wegen des neuen Skandals könnte es nun für den ukrainischen Verteidigungsminister Resnikow eng werden. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Psychologie-Ratgeber: Laut Gutachten zahlreiche Plagiate bei Bestsellerautorin Stefanie Stahl (SZ Plus)

Atomausstieg: Scholz: "Das Thema Kernkraft ist in Deutschland ein totes Pferd"

Italien: Bekannte Braunbärin aus Nationalpark erschossen - Jungtiere auf der Flucht

Großbritannien: Unternehmer Mohamed Al-Fayed im Alter von 94 Jahren gestorben