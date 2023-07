Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Wie Deutschland Ortskräfte in Afghanistan im Stich lässt. Als die Taliban wieder die Macht übernahmen, verließen die Deutschen hektisch das Land. Die Bundesregierung sagte den einheimischen Ortskräften zu, sie nachzuholen. Doch viele warten zwei Jahre später immer noch vergeblich auf Rettung. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump in Dokumentenaffäre in weiteren Punkten angeklagt. Der ehemalige US-Präsident sieht sich mit neuen Vorwürfen konfrontiert: Er habe versucht, mithilfe von Angestellten das Material aus Überwachungskameras in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida verschwinden zu lassen. Neben Trump und seinem Assistenten wird nun noch ein Mitarbeiter angeklagt. Zum Artikel

Vor ihrem Parteitag ist die AfD intern so zerrissen wie eh und je. Wie geht die Partei mit ihren hohen Umfragewerten und Erfolgen bei Kommunalwahlen um? Beim Bundesparteitag versammeln sich an diesem Freitag 600 Delegierte in Magdeburg. Samstag und Sonntag sowie am darauffolgende Wochenende sollen außerdem die Kandidaten für die Europawahl im kommenden Juni bestimmt werden. Um Streitthemen wie EU-Austritt, Nato und Russland werden heftige Debatten erwartet. Zum Artikel

Protestbewegung in Israel ruft zu neuen Demonstrationen auf. Premier Netanjahus Gegner hatten gehofft, dass das Oberste Gericht das umstrittene Gesetz zur Aufhebung der "Angemessenheitsklausel" sofort einfriert. Es soll die Macht des Gerichts beschneiden. Doch israelische Medien berichten, dass die Überprüfung erst im September beginnen wird. Am Wochenende will die Opposition in ganz Israel demonstrieren. Zum Artikel

Disziplinarverfahren gegen bei "Letzter Generation" aktive Polizistin. Für eine Bundespolizistin könnten ihre Aktivitäten bei der Klimaschutzgruppe Konsequenzen haben. Chiara Malz soll sich in einer Arbeitsgruppe "Polizeivernetzung" für einen Austausch "in beide Richtungen" engagiert haben. Zum Artikel

Kirchenasylbewegung gerät unter Druck. Seit 40 Jahren bewahrt die christliche Initiative bestimmte Flüchtlinge vor der Abschiebung. Nun warnt sie: Dieser Schutz könnte durch das EU-Asylpaket ins Wanken kommen. Soeben erst wurde in Nordrhein-Westfalen eine kirchliche Zuflucht geräumt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: