Von Julia Hippert

Was heute wichtig ist

AfD kann zum ersten Mal einen Landrat stellen. In Sonneberg in Thüringen bekommt Robert Sesselmann, der Kandidat der AfD, in der Stichwahl um das Amt des Landrats 52,8 Prozent der Stimmen. Amtsinhaber Jürgen Köpper (CDU), den sowohl Grüne, SPD, Linkspartei und FDP unterstützten, kam auf 47,2 Prozent. Thüringens AfD-Chef Björn Höcke sprach von einem "politischen Wetterleuchten". Der Thüringer Landesverband der AfD wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet. Zum Artikel (SZ Plus)

Mitsotakis bleibt griechischer Premierminister. Seine konservative Nea Dimokratia (ND) gewann die absolute Mehrheit. Die Wahl in Griechenland war die zweite innerhalb eines Monats, weil bei der ersten keine Partei eine Regierung bilden konnte. Bei der Neuwahl galt erstmals ein neues Wahlgesetz, wonach die stärkste Partei bis zu 50 Bonussitze im Parlament bekommt. Deshalb kommt die ND auf 158 von 300 Sitzen und braucht keinen Koalitionspartner. Zum Artikel

EXKLUSIV Kolumbiens Präsident fordert neue Kokainpolitik. Dies sei wichtig, um die Macht der Drogenkartelle zu brechen. "Diese falsche Verbotspolitik, vor allem wenn es um Marihuana und Kokain geht, hat Länder wie Mexiko und Kolumbien in die gewalttätigste Region der Welt verwandelt", sagt Gustavo Petro in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Zum Interview (SZ Plus)

Trump lässt sich von Evangelikalen feiern. Ein Jahr nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofes, das Abtreibungsrecht aus dem Jahr 1973 zu kippen, spricht Donald Trump in Washington bei einer Veranstaltung der "Faith & Freedom Coalition". Seinen Anhängern sind seine Justiz-Probleme egal - die wichtige Wählergruppe feiert den ehemaligen Präsidenten auf dem Weg zur erneuten Kandidatur. Zum Artikel (SZ Plus)

Weiteres wichtiges Thema:

Alles Wichtige zum Machtkampf in Russland

Wie Russland versucht, private Söldnergruppen unter Kontrolle zu bringen. Seit Jahren hat der Kreml private Söldnertruppen nicht nur geduldet, sondern für Auslandseinsätze und den Krieg in der Ukraine gut gebrauchen können. Nach dem gescheiterten Aufstand machte Putins Sprecher einem Teil der Wagner-Söldner das Angebot, sich vertraglich zum Dienst in den russischen Streitkräften zu verpflichten. Zum Artikel (SZ Plus)

Militärexperte bei Anne Will: Putin hat jetzt zwei Optionen. Die Runde bei "Anne Will" ist sich einig, dass der gescheiterte Aufstand den russischen Präsidenten trotzdem "massiv" geschwächt hat. Auf die Frage, wie Putin nun vermutlich reagieren wird, sieht ein Militärexperte zwei Optionen: entweder weiter so, oder die Vernichtung aller innenpolitischen Gegner. Zum Artikel (SZ Plus)