SZ am Morgen

Die Abtreibungspille "Mifepriston" ist nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA vorerst weiter in den Vereinigten Staaten erhältlich.

Was wichtig ist und wird.

Von Dimitri Taube

Was heute wichtig ist

Abtreibungspille bleibt in den USA vorerst erhältlich. Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hält den Zugang zu einem Abtreibungsmedikament aufrecht. Der Supreme Court lehnt in seiner Entscheidung Einschränkungen ab, solange der Rechtsstreit um die Pille "Mifepriston" anhält. Zum Artikel (SZ Plus)

Aktivisten der "Letzte Generation" wollen Berlin zum Stillstand bringen. In dieser Woche sind die Aktionstage gestartet, mit ersten "Protestmärschen", hinter denen wieder mal Autofahrer schwer angenervt stecken blieben. Viele weitere der üblichen Klebeaktionen sind zu erwarten, wenn der Protest die Hauptstadt von der kommenden Woche an außer Gefecht setzen soll. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Abgasaffäre: Staatsanwaltschaft macht Deal im Audi-Prozess nicht mit. Die Ermittlungsbehörde ist entsetzt, wie glimpflich der frühere Top-Manager Wolfgang Hatz davonkommen soll. Ohne Verständigung bei Hatz dürfte auch ein Vergleich mit Ex-Vorstandschef Rupert Stadler in weite Ferne rücken. Zum Artikel (SZ Plus)

CDU plant neues Grundsatzprogramm. Zehn Fachkommissionen der Partei arbeiten gerade an Thesenpapieren. Die Kommission "Wohlstand" bringt eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes ins Spiel. Die Kommission "Soziale Sicherung" schlägt vor, das Renteneintrittsalter künftig an die Lebenserwartung zu koppeln, also perspektivisch nach oben zu verschieben. Zum Artikel (SZ Plus)

Missbrauch in der katholischen Kirche: Bätzing kritisiert Zollitsch. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz wirft seinem Vorvorgänger verantwortungsloses Handeln vor. Zollitsch habe entscheidende Maßnahmen zur Missbrauchsaufarbeitung in seinem eigenen Bistum in Freiburg "nicht angewandt und übergangen". Der aktuelle Freiburger Erzbischof Stephan Burger habe richtig gehandelt, den Vatikan um die Überprüfung der Vorgänge zu bitten, ergänzt Bätzing. Zum Artikel

Medienportal Buzzfeed macht Nachrichtensparte dicht. Unter dem Namen "Buzzfeed News" entstanden investigative Recherchen, 2021 gewann die Berichterstattung über chinesische Uiguren-Lager einen Pulitzer-Preis. Nun ist es vorbei mit dem Journalismus bei Buzzfeed. Nach Angaben des Unternehmens fehlt das Geld. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Selenskij berichtet vom Aufbau neuer Militäreinheiten. Mit ihrer Hilfe werde man sich voll auf die Rückeroberung besetzter Gebiete konzentrieren, sagt der ukrainische Präsident. In Deutschland werden bald US-Kampfpanzer vom Typ "Abrams" erwartet, um ukrainische Soldaten daran zu schulen. Zum Liveblog

Treffen in Ramstein: Weitere Militärhilfe für die Ukraine. Auf dem US-Stützpunkt in Rheinland-Pfalz zeigen sich die westlichen Unterstützer einig: Neben Munition benötigen die ukrainischen Streitkräfte vor allem Systeme für die Luftverteidigung. Zum Artikel

MEINUNG Der Streit über billiges Getreide ist nur ein milder Vorgeschmack. Die Ukraine gehört zu Europa und verdient alle Solidarität, keine Frage. Doch die aktuelle Auseinandersetzung lehrt: Ein EU-Betritt des überfallenen Landes wird schwierig, teuer und riskant. Zum Kommentar (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen