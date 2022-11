Von Carina Seeburg

Was heute wichtig ist

Das Neun-Euro-Ticket bekommt einen Nachfolger. Bund und Länder einigen sich auf ein neues Nahverkehrsticket und weitere Entlastungen. Das Kabinett bringt im Energiebereich zudem Soforthilfen für 20 Millionen Kunden auf den Weg. Die Strombranche hält den Zeitplan der Regierung jedoch für "absolut unrealistisch". Zum Artikel

Scholz bricht nach China auf. Gerade erst hat Gastgeber Xi Jinping dem Westen auf dem kommunistischen Parteitag den Kampf angesagt. Wenige Tage später will der Bundeskanzler nun nach Peking reisen und selbst im eigenen Kabinett gibt es offene Kritik am Vorgehen des Chefs. Auf das Unbehagen reagiert Scholz offenbar: Der Besuch sei eine "Sondierungsreise", heißt es aus Regierungskreisen. Der Kanzler wolle herausfinden, wo China stehe, wo es hingehe und in welcher Form man mit China kooperieren könne. Zum Artikel (SZ Plus)

Äthiopische Regierung und Tigray-Rebellen schließen Waffenstillstand. Der aktuell schwerste Krieg der Welt mit Hunderttausenden Toten ist nach zwei Jahren vorerst beendet. In der umkämpften Region Tigray im Norden des Landes sollen Millionen Menschen wieder Zugang zu Lebensmittelhilfen der Vereinten Nationen erhalten. Zum Artikel

Fed erhöht Leitzins erneut. Die US-Notenbank hat die Tagesgeldzielspanne in den vergangenen Monaten so aggressiv angehoben wie weltweit keine andere große Notenbank. Dennoch bleibt das Inflationsproblem weiterhin ungelöst. Nun erhöhen die Währungshüter den Leitzins zum vierten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte. Damit liegt er nun in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Zum Artikel

Urteil: Jérôme Boateng ist vorbestraft. "Für uns ist der Sachverhalt mehr als nachgewiesen": Mit dieser Begründung verhängt das Landgericht München I gegen den ehemaligen Fußball-Nationalspieler Boateng eine Geldstrafe in Höhe von 1,2 Millionen Euro wegen Körperverletzung. Zum Artikel (SZ Plus)

Champions League: Leipzig zieht ins Achtelfinale ein. RB dominiert die Partie gegen Donezk von Beginn an und schafft es dank eines überzeugenden 4:0 eine Runde weiter. Sorgen bereitet die Verletzung des Nationalspielers Timo Werner. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Alles Wichtige zum Krieg und zur Energiekrise

14 Millionen Vertriebene seit Kriegsbeginn. Russlands Einmarsch in die Ukraine hat laut UNHCR zur größten Vertreibung seit Jahrzehnten geführt. Die Ukraine meldet Kämpfe um die Städte Bachmut und Soledar im Donbass. Zum Liveblog über den Krieg

Gasspeicher zu 99,19 Prozent gefüllt. Vor allem das warme Wetter im Oktober hat das Befüllen der deutschen Gasspeicher zuletzt erleichtert. Jetzt sind sie fast voll. Netzagentur-Präsident Müller dringt trotzdem auf größtmögliche Einsparungen. Zum Liveblog über die Energiekrise