Exklusiv EZB will straffe Geldpolitik erst beenden, wenn Inflation auf Zielniveau gefallen ist. "Wir haben nicht die geringste Absicht, unser Inflationsziel von zwei Prozent anzutasten", sagt EZB-Direktorin Schnabel. Dass die Preise aber immer noch höher seien als vor der Pandemie, könne "die Geldpolitik nicht ungeschehen machen". Eine Erhöhung der Mindestreservepflicht für Banken lehnt die Ökonomin ab. Zum Interview (SZ Plus)

Zugausfälle und Überschwemmungen wegen Zoltan. Das Sturmtief wirbelt den vorweihnachtlichen Reiseverkehr vor allem im Norden Deutschlands kräftig durcheinander. Zahlreiche Fernzüge und auch einige Flüge fallen aus. In Hamburg steigt das Wasser zwischenzeitlich auf mehr als drei Meter über dem mittleren Hochwasser. In Köln wird untersucht, ob ein Tornado durch einen Stadtteil gefegt ist. Zum Artikel

UN-Sicherheitsrat fordert mehr humanitäre Hilfe für Gazastreifen. Nach tagelangem Ringen verabschiedet das mächtigste UN-Gremium eine entsprechende Resolution. Der Text ist ein Kompromiss, sodass die USA von einem Veto absehen und sich enthalten. Zum Liveblog

Bätzing kritisiert Papst wegen Israel und Ukraine"Es gibt Situationen, da ist diese diplomatische Zurückhaltung nicht angemessen", sagt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz über das Verhalten des Papstes im Ukraine- und Nahost-Konflikt. Franziskus spreche in beiden Fällen nicht eindeutig genug darüber, "wer der Angreifer war und wo die Ursachen dieses entsetzlichen Leids liegen". Zum Interview (SZ Plus)

Ukrainer in Deutschland müssen nicht in ihre Heimat zurück. Justizminister Buschmann macht deutlich, dass ukrainische Männer trotz eines Kiewer Appells nicht zurückgeschickt werden. Es werde nicht der Fall sein, "dass wir nun Menschen gegen ihren Willen zu einer Wehrpflicht oder zu einem Kriegsdienst zwingen". Zum Artikel

Tschechien steht unter Schock. Mit dem schwersten Amoklauf in der Geschichte des Landes verwundet ein 24 Jahre alter Student ein ganzes Land. Die Tat war wohl gut geplant. Der mutmaßliche Schütze besaß legal acht Schusswaffen und könnte auch für einen Doppelmord in der Nähe von Prag verantwortlich sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Arabischer Staatsfonds scheitert im Eilverfahren gegen Benko. 713 Millionen Euro sollten der gescheiterte Immobilienmagnat, einige seiner Miteigner bei Signa und mehrere Signa-Firmen auf die Schnelle zahlen. Doch ein Gericht weist die Forderung ab und verschafft Benko eine Atempause. Unterdessen wird der prominent besetzte Beirat der Konzernholding aufgelöst, den Benko bis vor Kurzem geleitet hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Ex-Nationaltorhüter Lehmann zu 420 000 Euro Geldstrafe verurteilt. Wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und versuchten Betrugs muss der frühere Fußballer 210 Tagessätze zahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 54-Jährigen vorgeworfen, mit einer Kettensäge in die neu gebaute Garage seines Nachbarn eingedrungen zu sein und dort einen Dachbalken angesägt zu haben. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages: