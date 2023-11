Netanjahu bestätigt humanitäre Feuerpausen. Israels Regierungschef stimmt wiederkehrenden mehrstündigen humanitären Pausen zu, in denen Zivilisten eine sichere Flucht aus dem Kampfgebiet im Gazastreifen gewährt werden soll. Nach den Worten von Verteidigungsminister Galant will Israel notfalls jahrelang Krieg gegen die Hamas führen - mindestens so lange, bis alle Beteiligten des Massakers am 7. Oktober gefunden wurden. Zum Liveblog

Kritik an palästinensischen Fotoreportern. Extrem freundliche Selfies mit dem Hamas-Chef in Gaza, Yahya Sinwar, legen den Schluss nahe, dass palästinensische Reporter von CNN, New York Times, Reuters und AP zu wenig kritischen Abstand zu den Top-Terroristen haben. Einige waren am 7. Oktober sogar so schnell vor Ort, dass sich die Frage stellt, ob sie von dem Angriff gewusst hatten. Zum Artikel (SZ Plus)

Israelische Regierung schneidet Hamas-Videos vom 7. Oktober zusammen. Israels Armee hat Aufnahmen vom Massaker der Hamas in einem schockierenden Video zusammengetragen. Die 45-Minuten-Dokumentation ist für die Augen von Politikern, Diplomaten und Journalisten gedacht. Für die Öffentlichkeit freigegeben ist der grauenvolle Film nicht - vor allem um die Familien der Opfer zu schützen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Exklusiv. Gericht vermutet verstecktes Millionenvermögen bei Ex-Wirecard-Chef Braun. Der frühere Wirecard-Boss sitzt nach mehr als drei Jahren noch in Untersuchungshaft. Ein wichtiger Grund dafür: Das Gericht vermutet, er könnte noch über ein bisher unbekanntes Millionenvermögen verfügen. Sein Verteidiger weist das zurück. Zum Artikel (SZ Plus)

Chinas Autobauer fluten den Weltmarkt. Wegen des Ukraine-Kriegs und der E-Autos boomt der chinesische Fahrzeugexport. Der EU-Kommission ist die neue Konkurrenz aus Fernost für die heimischen Autobauer nicht geheuer. Sie prüft, ob Peking die Industrie mit unfairen Subventionen päppelt und droht mit Strafzöllen. Zum Artikel (SZ Plus)

Exklusiv. Kunstschau Documenta beruft BDS-Sympathisanten in die Findungskommission. Bei der Documenta Fifteen in Kassel gab es im Sommer vergangenen Jahres einen Skandal um mehrere antisemitische Kunstwerke. Im Hinblick auf die öffentlichen Gelder versprachen die Verantwortlichen, dass das nicht mehr passieren werde. Jetzt hat die Documenta einen indischen Dichter in die Auswahlkommission berufen, der für alle Welt sichtbar einen BDS-Aufruf unterschrieben hat. BDS steht für Boycott, Divestment, Sanctions und bezeichnet eine Kampagne, die Israel wirtschaftlich, politisch und kulturell isolieren will. Zum Artikel (SZ Plus)

Neuwahlen in Portugal nach Korruptionsskandal. Nachdem Premier Costa überraschend zurückgetreten ist, entscheidet sich Staatspräsident Rebelo de Sousa dafür, die Portugiesen am 10. März ein neues Parlament wählen zu lassen. Gegen Costa und andere Regierungsmitglieder laufen Korruptionsermittlungen. Bis zu seiner Ablösung soll Costa geschäftsführender Regierungschef bleiben. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: